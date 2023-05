Sono stati annunciati i nuovi giudici di X Factor 2023

Grande ritorno di Morgan, confermati Fedez, Ambra e Dargen. L’annuncio ufficiale dei giudici per la nuova stagione di X Factor.

Il via al talent all’Allianz Cloud l’11, il 12, il 18 e il 19 giugno con le audizioni. Presentata oggi la nuova squadra, pronta a partire per l’edizione 2023. Un grande ritorno e tre conferme, anche in conduzione, con Francesca Michelin che tornerà nei panni della host del programma per il secondo anno di fila. Si parte a settembre, su Sky e in streaming su Now. Un’edizione che promette scintille: grande curiosità sul ritorno di Morgan.

Ufficiali i nuovi giudici di X Factor 2023: anche Francesca Michelin riconfermata

Tre conferme e un grande ritorno. Il programma Sky Original prodotto da Fremantle ha deciso per la nuova stagione di X Factor di richiamare un ex volto tra i pionieri dello show, e dare continuità tramite alcuni personaggi che lo scorso anno non hanno deluso. Per le conferme dunque si passa da Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’amico. La cantante è attualmente sulla cresta dell’onda e viene da un’edizione 2022 da protagonista.

Dalla finale dello scorso anno per Ambra, che ha condotto anche il Concertone a Roma, fino al rapper Dargen D’amico, che nel 2022 ha invece esordito come giudice dello storico talent firmato Sky. Confermatissimo anche Fedez, un altro pioniere dello show che toccherà quota sette edizioni. Influencer, podcaster, rapper, imprenditore. Insomma, il marito di Chiara Ferragni è il re Mida degli anni 20 del 2000. Fedez guiderà il talent da veterano, ma al suo fianco la produzione ha deciso di richiamare un altro volto noto delle primissime edizioni.

Si tratta di Morgan, che ha accettato il clamoroso ritorno a X Factor dopo 9 anni. L’edizione 2023 promette dunque scintille. Il via è previsto per le selezioni di giugno l’11, il 12, il 18 e il 19 del prossimo mese all’Allianz Cloud di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Non solo tre giudici, ma anche la conduttrice Francesca Michelin è stata riconfermata dopo l’esordio dello scorso anno. L’eredità di Ale Cattelan, pesante come un macigno, è stata egregiamente raccolta dalla vincitrice del 2011 dello stesso talent, la quale sarà il volto dell’edizione 2023 per il suo secondo anno di fila.

Il ritorno di Morgan

Ma oltre alle conferme dei protagonisti dello scorso anno, inutile nascondersi dietro a un dito, la curiosità è tutta per il ritorno di Morgan. L’artista torna infatti nella giuria del talent, lui che è stato uno dei fondatori del programma. Con il suo carisma il cantautore ha anche incanalato il format, creando aspettative nel ruolo di giudice e portando lo spettacolo dal palco alle sedie dei giudici.

Un ruolo che oltreoceano ha spesso fatto la fortuna dei talent più discussi e guardati dal pubblico. Insomma, X Factor è anche Morgan, che decide di tornare sulle reti Sky dopo 9 anni. Era dal 2014 che il cantante non si vedeva tra le poltrone di una giuria, quando dal 2008 aveva deciso di prendere parte al progetto. Personaggio controverso in grado sicuramente di ingaggiare, fare audience, ma anche estremamente competente. Un colpo importante quello messo a segno da X Factor, anche in termini di qualità artistica a musicale, senza dubbio. E i numeri sono a favore del cantante. Su sei edizioni Morgan ne ha vinte addirittura cinque, un record come giudice tra tutte le edizioni di X Factor anche fuori dai confini italiani.

Chissà se quest’anno, quello del grande ritorno, Morgan sarà in grado di allungare la sua scia. Intanto sulle pagine social del programma sono comparsi, nella giornata di oggi, i post con le foto della nuova giuria.