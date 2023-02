Impietoso virus mangia soldi, a rischio questi dispositivi: controlla se sei in lista

Un nuovo virus che mette questi dispositivi a rischio per lo svuotamento completo del conto corrente: quali sono i fattori determinanti?

Le truffe e i virus sono sempre più intelligenti, con gli hacker che sanno esattamente come muoversi e rendere ogni azione pericolosa. Questo nello specifico è in grado di attaccare dei dispositivi smartphone e rubare tutti i dati per arrivare direttamente al conto corrente. Come poter evitare una situazione spiacevole di questo tipo? Facciamo insieme chiarezza sulle caratteristiche e le raccomandazioni in merito a questo nuovo pericoloso virus.

Virus pericoloso, a cosa fare attenzione?

Gli smartphone in Italia sono presi di mira da un nuovo virus dal nome di Brata. I truffatori sono capaci di sviluppare delle tecnologie all’avanguardia, sempre più intelligenti che si basano sul controllo dei dispositivi e anche su metodi per rubare i dati personali oltre che gli accessi.

Questo è un virus potente che ha iniziato a circolare in sordina già dal 2021, ma è ora che la sua diffusione sembra aver preso piede diffondendosi a macchia d’olio.

A lanciare l’allarme sono i tecnici professionisti di una azienda leader italiana che si occupa di cyber security – come riportano molti media nazionali. Secondo quanto emerso, questo è un sistema intelligente e tecnologicamente avanzato che contrasta il lavoro degli antivirus più sofisticati che ci sono sul mercato.

Questo è un tipo di virus Remote Access Trojan con una funzionalità particolare a distanza da parte degli Hacker. Al momento ne sono conosciute ben tre versioni e sono tutte quante studiate per gli smartphone con sistema operativo Android.

Conto corrente e cellulare a rischio: come funziona il virus?

Questo metodo che è stato inventato dagli hacker è aggressivo e pericoloso. Infatti, una volta che il cellulare è stato infettato da un primo virus, Brata viene installato e si impossessa di tutti i dati del conto corrente dell’utente. Come è possibile? È altamente intelligente, per questo sfrutta i punti ciechi delle applicazioni e le autorizzazioni che si ottengono durante le varie fasi di installazione. Le operazioni classiche bancarie vengono convalidate con l’uso di un semplice sms inviato dalla banca.

Il conto viene man mano alleggerito dai soldi senza che l’utente lo venga a sapere, in alcun modo se non dopo un controllo accedendo all’App o al conto stesso.

Le autorizzazioni vengono ottenute facilmente, perché dopo che il primo virus è stato installato viene inserito il secondo di nome Brata che prende possesso di app infette, scaricate senza che l’utente sia conscio del pericolo.

Queste App sono di solito quelle che promettono una sicurezza avanzata del cellulare, ma non sono certificate o autorizzate. L’effetto domino è quindi devastante, perché oltre ad avere accesso al conto corrente si ha il pieno controllo dello smartphone.

Gli hacker possono azzerare successivamente il cellulare e lo riportano alle impostazioni di fabbrica, così da avere il tempo di prendere tutti i soldi dal conto corrente. La regola importante in questi casi è di non installare applicazioni non sicure e certificate, evitare di rispondere ad SMS che sembrano arrivare dalle banche e comunque comunicare ogni tipo di anomalia alla propria filiale denunciando il fatto.