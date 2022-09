De Ligt esalta il Bayern Monaco: “Qui posso vincere la Champions”

A pochi mesi dal trasferimento al Bayern Monaco, il difensore olandese Matthijs De Ligt è tornato a parlare della sua avventura con la Juventus valorizzando la propria scelta di andarsene per un club ritenuto superiore a quello torinese



Dopo tre stagioni non esaltanti con la maglia della Juventus, De Ligt ha deciso di lasciare la Serie A per approdare al Bayern Monaco, squadra destinata a lottare fino in fondo per conquistare la Champions League.

Anche in Bundesliga però le prestazioni dell’olandese non sono cosi impeccabili, l’olandese continua a commettere errori di disattenzione e spesso è ingenuo nel concedere calci di rigore ai propri avversari.

Il classe ’99 è tornato a parlare della sua avventura in bianconero dicendo di aver passato tre anni bellissimi ma di aver scelto ora una squadra assolutamente superiore a quella torinese.

Secondo l’olandese il suo Bayern Monaco ha tutto per vincere la Champions League ed il numero 4 crede sia la squadra perfetta per esaltare le proprie caratteristiche.

De Ligt:”Voglio vincere la Champions League con il Bayern Monaco”

In estate Matthijs De Ligt ha deciso di lasciare la Serie A per accettare l’offerta del Bayern Monaco, la società bianconera ha giustamente assecondato le richieste dell’olandese e rimpiazzandolo nel giro di 24 ore con il brasiliano Bremer.

Il classe ’99 continua a stuzzicare il suo ex club ma sul campo ancora non è riuscito a conquistarsi la piena fiducia di Nagelsmann che spesso gli preferisce Upamecano al centro della difesa bavarese.



De Ligt ha sottolineato la netta superiorità del suo Bayern Monaco rispetto ad una Juventus che, soprattutto ora, sembra in totale confusione.

Il difensore olandese rimane un grande giocatore ma rispetto alle grandi potenzialità continua a deludere le aspettative.

Il Bayern Monaco è senza dubbio una delle squadre favorite per vincere la Champions League, i bavaresi lotteranno fino alla fine ma dal difensore olandese i tifosi si aspettano meno parole e più partite convincenti.

Il classe ’99 ora avrà la possibilità di mettersi in mostra durante il mondiale in Qatar, l’Olanda ha tanto talento e freschezza atletica, qualità che potrebbero risultare decisive per arrivare fino in fondo alla competizione.

Il Bayern Monaco è già primo in Bundesliga ed a punteggio pieno in Champions League, i bavaresi aspettano il miglior De Ligt ma nel frattempo si godono una squadra che sembra aver trovato ancora più autostima dopo l’addio di Robert Lewandowski.