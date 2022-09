Di Maria squalificato per due giornate, salterà Milan-Juventus

Come previsto Angel Di Maria salterà la super sfida di San Siro tra Milan e Juventus, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate l’attaccante della Juventus che ha reagito con una gomitata al fallo di Armando Izzo durante Monza-Juventus



La grave ingenuità di Angel Di Maria costa tanto a lui e la Juventus, il numero 22 infatti salterà le sfide con Bologna e Milan, delicatissime viste il brutto periodo che sta attraversando la squadra.

La Juventus non farà ricorso ed ha fatto sapere di aver apprezzato le scuse pubbliche fatte dal giocatore al termine della partita.

La Juventus sta attraversando uno dei momenti più bui degli ultimi 10 anni e la sciocchezza di Angel Di Maria mette ancora più in evidenza la fragilità di una squadra che al momento è in profonda crisi tecnica e mentale.

Di Maria chiede scusa, ma salta il Milan

“Il fideo” già in passato in carriera era caduto in errori simili, la società bianconera ha fatto sapere di non punirlo con ulteriori sanzioni apprezzando la scuse pubbliche da parte del numero 22.

Ora Allegri, confermato nonostante le difficoltà, proverà a ricompattare il gruppo cercando di riprendere con un piglio diverso dopo la sosta e disputare finalmente prestazioni all’altezza della Juventus.



L’assenza di Di Maria nelle prossime due sfide peserà tantissimo; l’argentino è il giocatore probabilmente più tecnico al momento nella rosa juventina e, soprattutto contro il Milan, mancherà la sua qualità alla manovra offensiva bianconera.

In queste settimane Allegri dovrà cercare di lavorare soprattutto sulla testa dei propri giocatori che sembrano al momento spaesati e privi di una vera e propria guida all’interno dei 90 minuti.

Allegri ha ancora la piena fiducia nella società ma non più nei tifosi; il pubblico di fede bianconera è infatti stanco di assistere a prestazioni del genere e pretende dalla propria squadra risposte immediate dal punto di vista mentale.

La doppia sfida in Champions League contro il Maccabi Haifa ed il match con il Milan saranno probabilmente le ultime occasioni per cercare di salvare una stagione che rischia di compromettersi già ad ottobre.

In questi giorni di pausa per le nazionali Allegri spera di recuperare almeno Locatelli e Rabiot, i due centrocampisti permetterebbero al tecnico livornese di avere più soluzioni in un reparto che, nonostante l’arrivo di Leandro Paredes, continua a non funzionare.

Allegri si prepara a “curare” la sua Juventus ma dovrà rinunciare per due giornate alle qualità di Angel Di Maria.