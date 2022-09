Farina senza glutine, la migliore in commercio: la trovi a €3 al supermercato

Quali sono le farine senza glutine da utilizzare? Ecco la lista delle migliori da usare in cucina senza timori.

Le farine senza glutine possono essere usate anche da chi non ha particolari intolleranze, perchè comunque ricche di proprietà e benefici. I soggetti che presentano delle problematiche possono affidarsi completamente a questi prodotti, con la consapevolezza di poter gustare di tutto senza mai avere paura di conseguenze a volte terribili. Scopriamo insieme quali sono le farine senza glutine da usare in cucina?

Perché scegliere una farina senza glutine?

In questi anni è stata data molta più attenzione a tutti coloro che soffrono di celiachia. Per queste persone è importante non incorrere in carenze o problematiche legate all’intestino, per questo motivo si ricorre a prodotti senza glutine ideali anche per chi soffre di fastidi e gonfiori

Ovviamente, chi soffre di queste problematiche deve rivolgersi ad un esperto del settore al fine che possa indicare quale sia l’alimentazione migliore da adottare con prodotti certificati gluten free. Questo fatto è importante perché spesso può avvenire una contaminazione del prodotto e si rischia comunque di stare molto male.

Una dieta senza glutine può essere comunque adottata da ogni individuo, così da non avere gonfiore e favorire il processo digestivo, senza aumentare di peso o essere sempre nervosi.

Farina di avena per chi è intollerante al glutine

La Farina 00 può essere sostituita con vari tipi di farine senza glutine, ottime per la preparazione di cibi e dolci differenti. Tra le migliori è impossibile non citare la farina di avena, anche se il cereale ne contiene delle piccole quantità.

L’Associazione Italiana Celiachia ha evidenziato che questo è un alimento che può essere consumato di chi è celiaco, se non assume avena da più di due anni e sotto stretto consiglio del medico.

La farina scelta dovrà essere certificata gluten free così che no ci sia alcun rischio di contaminazione. L’avena è ottima perché favorisce il processo intestinale ed è povera di zuccheri.

Farina di riso

Una farina per dolci senza glutine, ideale anche per impanare gli alimenti in maniera sana e golosa. Attenzione solo ai carboidrati, perché le quantità in questa farina sono tante così come l’indice glicemico, restando povera di proteine.

Farina di mais

Crepes, piadine e pasta senza glutine sono preparate con la farina di mais. Ottima anche per le tortillas messicane e i pancakes oltre che essere l’ingrediente principale per la polenta. Chi usa questa farina può anche fare il pane o miscelarla con altre farine, così da ottenere gusto e consistenza migliori.

Farina di grano saraceno

Questa farina si ottiene dal rabarbaro, con gusto forte e deciso ma amaro. I pizzoccheri della Valtellina sono preparati proprio con questa farina e oggi viene utilizzata per pane, piadine e anche dolci.

Farine di legumi

Sono consigliate perché a basso indice glicemico, da quella di ceci sino alle lenticchie passando per i piselli e i fagioli. Ottime per la preparazione della pasta, panature o per creare dei dolci particolari. Le proprietà sono tante, ricordando che sono un’ottima fonte di fibre e hanno tantissimi Sali minerali.

Farina di Quinoa senza glutine

Ricca fonte di proteine, ferro e fibre usata soprattutto per i dolci e il pane grazie al suo gusto ricco ma delicato.

Farina di sorgo

La farina di sorgo viene usata per la preparazione di pane e pizza. Questo cereale di origine africana è un prodotto molto noto e usato in America. In Italia non è ancora diffusa, ma nei negozi specializzati è possibile trovarla ad un buon prezzo.

Tra le sue proprietà essere a basso indice glicemico ed è altamente digeribile.

Farina di cocco

La farina di cocco è tra le migliori farine senza glutine per dolci, ottima perché ricca di fibre e per favorire il transito intestinale. Da provare anche per la preparazione dei frullati.

Farina senza glutine, la migliore costa solo 3 euro

Le farine senza glutine in commercio non sempre sono economiche vista la lavorazione e la materia prima che possiede. Ci sono anche delle farine ottime di brand conosciuti e di altissima qualità ad un costo minimo, ottimale per ogni budget o per chi vuole provare la farina per la prima volta.

Tra queste Le Farine Magiche Integrali di Lo Conte, senza glutine e senza lattosio al 100% Made in Italy ad un prezzo incredibile di 3,19 euro. La stessa azienda propone anche farine di riso e mais allo stesso prezzo con prezzi che vanno dai due ai tre euro così da avere in casa tutte le tipologie esistenti.