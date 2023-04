Dai un’occhiata ai vasi perché questa pianta d’appartamento vale migliaia di euro

By

Sempre più persone stanno collezionando piante d’appartamento, ormai è diventato un fenomeno molto comune. Ma non tutti sanno che una pianta d’appartamento può valere anche migliaia di euro. Volete sapere di quale stiamo parlando? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Al mondo esistono tantissime piante d’appartamento, perché donano un tocco di eleganza e modernità alla stanza in cui si trovano. Proprio per questo motivo, moltissime persone, le collezionano. Chi ha questa passione è disposto a pagare anche tantissimi soldi per una bellissima e particolare pianta d’appartamento. Vi consigliamo di controllare i vasi perché potrebbe valere migliaia di euro: tutti i dettagli.

Pianta d’appartamento che vale migliaia di euro: tutti i dettagli

Il collezionismo delle piante d’appartamento è una passione che sta coinvolgendo sempre più persone, infatti, questo mercato è veramente molto attivo e apprezzato. Alcuni spendono anche cifre folli per delle piante d’appartamento, perché esistano degli esemplari rari e ricercati.

Ma perché queste piante possono avere un costo così elevato? I motivi sono semplici, a volte possono essere molto rare, proprio per questo potrebbe essere difficile trovarle. Inoltre, ci possono essere delle difficoltà nella riproduzione a causa dei semi o potrebbero essere lento lo sviluppo. Nel dettaglio, esiste una pianta d’appartamento che vale migliaia di euro: ecco di quale stiamo parlando.

Questa vale questa varietà: tantissimo | FOTO

Non ci crederete mai, ma esiste una pianta d’appartamento che vale veramente tantissimi soldi. Si tratta di una varietà particolare ma che è anche molto comune, infatti, alcuni ce l’hanno in casa e non sanno che ora vale una fortuna.

Ma avete capito di quale pianta d’appartamento stiamo parlando? Non ci crederete mai, ma si tratta della Monstera variegata, che ha delle caratteristiche veramente particolari. É una specie molto comune, infatti, è facile da riconoscere e da vedere negli appartamenti.

Le sue caratteristiche fanno impazzire gli appassionati di piante. Ha delle foglie grandi e verdi marmorizzate, però possono essere anche gialle o bianche. Non ha bisogno di tanta cura, infatti, sopravvive pure con poca luminosità. Esistono diversi tipi di Monstera, ma la più costosa è proprio quella variegata.

Si tratta di una mutazione genetica che si trova proprio nelle cellule delle foglie e rende la pianta di diverse sfumature lucenti e brillanti. Ha un aspetto particolare e si sviluppa anche molto lentamente, proprio per questo motivo è così costosa. Solamente una talea di Monstera variegata può costare anche più di 100 euro.

Ma una pianta già adulta potrebbe valere migliaia di euro. Però, quelle più costose hanno sia la colorazione verde che quella bianca, se le desiderate più economiche potreste scegliere quelle totalmente verdi. Grazie alle loro particolarità donano alla stanza in cui si trovano un tocco distintivo e raffinato.