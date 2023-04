Perché i fiori dell’ortensia non restano blu? Ecco il motivo per cui cambiano colore

By

I fiori dell’ortensia possono cambiare colore, e il motivo è legato al terreno in cui si trovano. Ecco perché accade.

Le ortensie sono piante molto amate per la loro bellezza e varietà di colori, tra cui il blu, il rosa, il malva e il bianco. Tuttavia, molti proprietari di ortensie possono notare un cambiamento di colore nei loro fiori nel corso del tempo. Ciò può essere un po’ deludente, soprattutto se si è acquistata una pianta specificamente per il suo colore unico. Ma perché accade? Dipende tutto dal terreno.

Le ortensie, un po’ di storia

Le ortensie sono piante ornamentali che producono grandi fiori a forma di mazzo con petali soffici e vellutati. Originarie principalmente dell’Asia e dell’America del Nord, le ortensie appartengono alla famiglia delle Hydrangeaceae e sono ampiamente coltivate in tutto il mondo per la loro bellezza e la loro capacità di adattarsi a diversi tipi di terreno.

Ci sono più di 70 specie di ortensie, e molte di esse sono coltivate come piante ornamentali. Le ortensie hanno una lunga stagione di fioritura, che va da maggio a novembre a seconda della specie e della varietà. Questi fiori possono essere di vari colori, tra cui bianco, rosa, rosso, viola e blu.

Il colore dei fiori dipende dal pH del terreno in cui crescono: le ortensie che crescono in terreni acidi producono fiori blu, mentre quelle che crescono in terreni alcalini producono fiori rosa. Questo fenomeno è il risultato della reazione chimica tra l‘alluminio presente nel terreno e il pigmento dei fiori.

Le ortensie sono piante resistenti e relativamente facili da coltivare, sebbene richiedano una cura e un’attenzione adeguata. Possono essere coltivate in giardino, in vaso o in contenitori e necessitano di luce solare parziale o piena, a seconda della specie.

Per mantenere le ortensie in salute e belle, è importante fornire loro acqua regolare e un terreno acido o neutro, arricchito di materia organica. Inoltre, le ortensie necessitano di una potatura regolare per rimuovere i fiori appassiti e favorire la crescita di nuovi rami e fiori.

Perché i fiori dell’ortensia cambiano colore

Ma perché le ortensie cambiano colore? La risposta sta nella chimica del terreno. Le ortensie sono piante acidofile, il che significa che preferiscono un terreno con una reazione acida. In particolare, una buona gamma di pH per le ortensie è tra 5 e 6.5. Quando il terreno diventa troppo alcalino o neutro, il colore dei fiori può cambiare.

Un fattore chiave nella determinazione del pH del terreno è la presenza di calcare. Se il terreno è troppo ricco di calcare, può innalzare il pH del terreno, rendendolo meno acido. Questo può causare un cambiamento di colore nei fiori delle ortensie. In particolare, se si acquista un’ortensia blu e viene coltivata in un terreno alcalino e annaffiata con acqua ricca di calcare, i fiori possono diventare rosa.

Fortunatamente, esiste una soluzione per ripristinare il colore originale dei fiori dell’ortensia. Esistono prodotti azzurranti, composti da solfato di alluminio, che possono essere aggiunti all’acqua per abbassare il pH del terreno e ripristinare il colore blu. Questi prodotti sono disponibili in molti centri di giardinaggio e sono facili da usare.

Tuttavia, è importante prestare attenzione all’uso di prodotti azzurranti. L’aggiunta di troppo prodotto può abbassare troppo il pH del terreno, rendendolo troppo acido per le ortensie. Ciò può causare danni alle radici della pianta e impedire la crescita.

È importante seguire le istruzioni sul prodotto con attenzione e aggiungere solo la quantità raccomandata. È interessante notare che non tutte le ortensie cambiano colore allo stesso modo. Alcune varietà, come le ortensie della varietà Endless Summer, sono state appositamente selezionate per mantenere il loro colore originale, anche in terreni alcalini o neutri.

Inoltre, negli ultimi anni sono state create nuove varietà di ortensie con colori unici e interessanti, come il viola scuro e il rosso acceso.