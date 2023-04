Incidente mortale a Reggio Emilia, runner investito da un’auto

Nella città di Reggio Emilia, un runner è stato investito mortalmente da un’automobile all’alba.

Il tragico investimento si è verificato nella frazione Zurco di Cadelbosco Sopra, lungo via Cristoforo Colombo. Attualmente si sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Un tragico episodio si è verificato questa mattina nel territorio di Reggio Emilia (Cadelbosco di Sopra). Un uomo che stava facendo jogging lungo la via Colombo, una frazione di Zurco, è stato travolto da un’automobile intorno alle ore 7:30. Il runner, un uomo di 56 anni residente nella città emiliana, ha perso la vita nell’incidente. La vettura coinvolta nell’incidente è una Mercedes Clk guidata da un uomo di 45 anni, un cittadino straniero che vive presso la provincia di Pavia.

Il podista ha perso la vita dopo essere stato scagliato per svariati metri dall’impatto con l’auto, a causa di gravi lesioni che ha riportato. L’incidente è stato causato da una vettura che è finita all’interno di un fossato non troppo profondo. Il conducente dell’autovettura è rimasto lievemente ferito, ma fortunatamente è in condizioni non gravi. Il sindaco ha commentato l’incidente sottolineando che la velocità sulla strada provinciale è troppo elevata e che, nonostante le due richieste di installare autovelox, la risposta è stata negativa entrambe le volte.

I carabinieri di Guastalla sono impegnati nell’indagine sulle dinamiche dell’investimento fatale del runner avvenuto sulla strada ex Statale 63, che congiunge Zurco e Cadelbosco Sopra. L’uomo stava correndo proprio al margine della strada, su via Colombo, in periferia nel paese. Luigi Bellaria, sindaco di Cadelbosco di Sopra, ha utilizzato i social network per commentare la tragedia avvenuta sulla strada provinciale 63. Ha scritto, il primo cittadino, in un post su Facebook:

“Purtroppo dobbiamo registrate un nuovo grave incidente sulla provinciale 63. Voglio esprimere a nome della comunità il cordoglio alla famiglia della vittima. Andrà chiarita l’esatta dinamica dell’incidente.”

Il sindaco Luigi Bellaria ha sottolineato che ad oggi per garantire la sicurezza degli automobilisti sulla strada in questione, la proposta di installare un autovelox è stata avanzata ben due volte. Purtroppo, tale soluzione è stata respinta in entrambe le occasioni.