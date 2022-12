Da Ronaldo a Nadal: tutti pazzi per Mbappè

Continuano le soddisfazioni per Kylian Mbappè: i vari campioni dello sport lo incoronano come stella assoluta del calcio del presente e del futuro.

Nel mondiale appena disputato il campione parigino ha dimostrato ancora una volta di aver raggiunto ormai un livello altissimo e di essere uno dei candidati per il prossimo pallone d’oro anche se, ovviamente, sarà Messi il grande favorito.



“Sa esattamente come sfruttare gli spazi aperti, come essere imprevedibile con e senza palla e come uscire al meglio dalle situazioni uno contro uno. È impressionante“.

Nei movimenti e nella capacità di saltare l’uomo il francese ricorda senza dubbio Ronaldo il fenomeno ed è lo stesso fenomeno brasiliano a confermare tale similitudine incoronando l’attaccante del Paris Saint Germain come stella assoluta del calcio mondiale.

A rincarare la dose ci ha pensato un altro grande sportivo, Rafa Nadal che in un’intervista esclusiva ha ammesso di aver simpatizzato per l‘Argentina in finale e di essersi emozionato vedendo le lacrime di Messi.

I complimenti di Rafa però sono andati a Mbappè che è stato protagonista assoluto della finale con la tripletta realizzata.

What an absolute humdinger of a match! The never-say-die attitude of #France & #Mbappé‘s Hat-trick made it one of the best world cup finals ever.

Congratulations to #Argentina & #GOAT #Messi𓃵 on winning the #FIFAWorldCup. Special word of appreciation must go to Martinez. pic.twitter.com/7LiEdY1k4P

— M.K.Stalin (@mkstalin) December 18, 2022