“È un maschietto”, lieto annuncio da UeD: proprio lei in dolce attesa

Un lieto evento per tutti i fan di UeD, la coppia è in dolce attesa ed è un bellissimo maschietto: chi sono i fortunati?

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi firmati Maria De Filippi tra i più amati in assoluto. La presentatrice insieme al suo staff sono in grado di mettere insieme tantissime coppie, over o giovani che siano. La coppia in questione si è conosciuta proprio all’interno del format di Uomini e Donne tanto che tra loro c’è stato proprio un colpo di fulmine. Nessuno lo avrebbe mai detto ma sono pronti ad annunciare la nascita di un bel maschietto: è proprio lei in dolce attesa.

Uomini e Donne: chi è la coppia innamorata e in dolce attesa?

Ci sono tantissime coppie che si formano durante la conoscenza a Uomini e Donne, visto che il format propone sia personaggi giovani e sia over. Un grandissimo successo non solo per il romanticismo che si sviluppa puntata dopo puntata, ma anche perché i telespettatori si affezionano ai vari personaggi che partecipano al programma.

È il caso di una coppia bellissima, sempre più innamorata e che in questi giorni ha voluto rendere tutti partecipi del lieto evento.

L’amore della coppia in questione è nato nel 2016, quando lei era una bellissima tronista pronta a trovare l’amore della sua vita. Quando è sceso proprio lui da quella scalinata per corteggiarla, tra i due è scoccata la scintilla e ancora oggi sono innamoratissimi.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono una coppia a tutti gli effetti e si amano tantissimo. I fan li hanno soprannominati i Marchesucci e si sono sposati nel 2017 per la gioia dei loro follower. Nel 2020 sono diventati genitori di una bellissima bambina e ora c’è un’altra bellissima novità da condividere.

Baby Shower e felicità: è in arrivo un bel maschietto

La Miss Italia Clarissa Marchese nei mesi scorsi ha voluto condividere la gioia della maternità con i suoi follower su Instagram. Lo ha fatto postando uno scatto di famiglia, abbracciando suo marito Federico Gregucci e la loro bambina la bellissima Arya.

Come tutte le coppie hanno voluto attendere di arrivare almeno al terzo mese prima di rivelare la bella notizia a tutti quanti. E così Federico e Clarissa sono pronti a diventare genitori per la seconda volta, mentre Arya non vede l’ora di diventare la sorella maggiore di un maschietto.

Il nome è ancora top secret ma durante il baby shower i coniugi – insieme alla loro bambina – hanno voluto conoscere il sesso del nascituro insieme a tutti i loro cari e gli amici per poi condividere la lieta notizia sui social. Una festa elegantissima organizzata da una event planner, con allestimento in rosa e in blu sino a quando il colore predominante non ha rivelato il sesso del bambino.

La famiglia di Uomini e Donne si allarga, così come la moda del baby shower prende piede anche in Italia. Un modo divertente per far scoprire ai genitori il sesso del loro bambino, unendo il tutto ad una festa con amici e parenti (e follower).