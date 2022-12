Barbara D’Urso, avevate capito chi è il padre dei suoi figli? Proprio lui | FOTO

By

Barbara D’Urso, lo sapete chi è il padre dei suoi figli? Si tratta proprio di lui, un uomo famosissimo. E chi lo avrebbe mai immaginato?

La famosa conduttrice partenopea, in passato ha avuto una lunga relazione con un uomo noto, con il quale ha messo al mondo i suoi gioielli più preziosi, i suoi due figli. Sapete chi è il suo famoso ex compagno? Proprio lui.

Barbara D’Urso, la regina di Mediaset

Maria Carmela D’Urso, nota anche come la Barbarella nazionale, è una delle conduttrici più amate della rete del Biscione. Da tanti anni lavora per la famiglia Mediaset, al timone di alcuni programmi che continuano a tenere incollati, dopo anni, al televisore ogni giorno milioni di italiani.

Nata a Napoli, classe 1957, ha parlato in diverse occasioni della sua infanzia difficile, della dolorosa perdita della mamma ma anche della fortuna che ha incontrato dopo il trasferimento giovanissima, a soli 19 anni, a Milano.

Tantissime le esperienze televisive nel curriculum professionale della Barbarella nazionale che ha alle spalle la partecipazione e la conduzione di programmi importanti come Domenica in, Forte Fortissimo e Fresco Fresco.

Non soltanto la conduzione nella sua vita ma anche la recitazione. La ricorderete sicuramente nei panni della dottoressa Giò nella famosa serie televisiva in onda dal 1995 al 1998. Oggi invece è il volto di Pomeriggio 5, il contenitore di notizie che conduce ormai dal lontano 2008.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, la bella Barbarella è sempre stata piuttosto riservata. Sappiamo che ha due figli ma fino ad ora l’identità del papà dei suoi gioielli è rimasta avvolta nel mistero. Sapete con chi ha messo al mondo i suoi gioielli più preziosi? Proprio con lui, un uomo molto famoso.

Chi è il papà dei figli della famosa conduttrice

Barbara D’Urso la vediamo sempre in televisione. Dal lunedì al venerdì è sul piccolo schermo con la conduzione di Pomeriggio 5 e la domenica al timone di un altro contenitore di notizie super seguito dagli italiani.

Per il momento, la Queen di Mediaset è in pausa natalizia con la sua trasmissione, a gennaio sarà pronta a tornare però carica più che mai. Sebbene dinanzi alle telecamere spesso parli degli altri, di sé non ama mai conversare.

Voi sapevate per esempio che ha avuto una relazione lunga con un uomo molto famoso? Proprio lui è il papà dei suoi figli: stiamo parlando di Mauro Berardi. Il nome che vi abbiamo appena menzionato non è sicuramente nuovo ai conoscitori del mondo dello spettacolo.

Mauro Berardi è un famoso produttore cinematografico. Lui e Barbara hanno avuto una relazione molto lunga, sono stati insieme dal 1982 al 1993 e dal loro amore sono nati i due figli della conduttrice, Giammauro, classe 1986, ed Emanuele, classe 1988.

Tanti i lavori firmati dal famoso produttore cinematografico come per esempio Ricomincio da tre, il film del 1981 che gli è valso un Nastro d’argento e che lanciò al successo Massimo Troisi.

Ancora altre pellicole di successo come Non ci resta che piangere e Il piccolo diavolo. Numerose le collaborazioni con registi di fama internazionale come Mario Monicelli, Gabriele Salvatores e Francesca Comencini.

Quasi nessuno era al corrente che Mauro Berardi è stato un compagno per tanti anni di Barbara D’Urso e che è padre dei suoi figli. I due sono stati insieme tanti anni prima di dirsi addio.

Ma perché è finita la loro relazione? Ancora oggi è un mistero. Innanzitutto vi diciamo che la conduttrice Mediaset conserva un ricordo bellissimo del suo ex compagno e con lui mantiene un rapporto civile e sereno.

Lo ha definito come “l’uomo più importante della sua vita”. Non ama parlare di sé stessa e del suo passato sentimentale, la conduttrice Mediaset, che oggi pare sia single ma felice. Il papà di Emanuele e Giammauro resta in ogni caso un capitolo importante del suo passato.