Covid, Schillaci ha annunciato l’arrivo del vaccino gratis per tutti

Continuano a salire i contagi da Covid-19 in Italia a causa dell’alta presenza della nuova variante Eris, che non sembra dare sintomi gravi ma solo diffondersi velocemente. Il ministro della Salute, Schillaci, ha reso noto che a ottobre partirà la nuova campagna vaccinale contro il Covid, insieme a quella antinfluenzale.

I nuovi vaccini saranno disponibili entro i prossimi 15 giorni, non saranno obbligatori e verrà data la possibilità a chiunque voglia vaccinarsi di poterlo fare. Questa nuova dose di vaccino è fortemente consigliata ai più fragili, agli ultra sessantenni, alle donne incinte e agli operatori sanitari. Si tratta di una nuova versione del vaccino che è in grado di contrastare le ultime varianti. Intanto Moderna ha annunciato che nl 2025 dovrebbe presentare un vaccino unico per influenza e Covid-19.

Schillaci, entro ottobre il via alla campagna vaccinale contro il Covid-19

Risalgono i contagi da Covid-19 in Italia a causa della nuova variante Eris che non risulta essere più grave delle precedenti, almeno dai studi eseguiti fino ad ora, ma comunque si espande rapidamente e sta colpendo un gran numero di italiani.

Per contrastare l’avanzata dei contagi e tutelare le categorie più fragili il governo ha messo in campo diverse misure, ad esempio negli ospedali e nelle Rsa è tornato l’obbligo di tampone per gli ingressi e per i pazienti e per il personale che manifesta sintomi.

Si è data poi la possibilità ad ogni dirigente ospedaliero di decidere eventuali misure cautelari in più come ad esempio l’utilizzo della mascherina nei reparti più delicati, un ritorno alle norme igieniche e molto altro.

Il ministro della Salute, Schillaci, durante la sua partecipazione al Tg1, ieri sera 14 settembre 2023 nell’edizione delle 20, ha annunciato che il vaccino per il Covid 19 sarà presto disponibile nuovamente per tutti.

Il vaccino sarà gratuito, non sarà obbligatorio ma sarà consigliato soprattutto alle categorie più fragili e agli ultrasessantenni, nonché alle altre categorie che il ministero ha deciso di includere nella sua recente circolare.

Tra di loro anche donne incinte e operatori sanitari. La circolare è stata emessa il 14 agosto 2023. Le nuove dosi arriveranno entro i prossimi 15 giorni, sono le nuove versioni aggiornate per contrastare le varie varianti Xbb di Omicron che stanno circolando in queste settimane.

La campagna vaccinale avrà inizio ad ottobre insieme a quella consueta antinfluenzale, si potrà eseguire le due vaccinazioni in un’unica seduta.

Moderna, al lavoro per un nuovo vaccino bivalente contro influenza e Covid – 19

L’azienda Moderna entro il 2025 dovrebbe presentare un nuovo vaccino che sia in grado di contrastare sia il Covid 19 che l’influenza di stagione.

A renderlo noto è la stessa azienda che ha reso pubblici i suoi progressi nello studio dei vaccini a mRNA.

Stéphane Bancel, il Ceo di Moderna, ha spiegato che gli studi stanno funzionando e che i vaccini contro il Covid-19 e contro l’influenza stagionale stanno riscontrando buoni risultati nelle fasi di sperimentazioni cliniche in corso.

Il nuovo vaccino mRNA contro l’influenza è a buon punto, tanto che sia negli USA che in Europa è stata avviata la regolare procedura di autorizzazione.

Il Ceo ha poi specificato che al momento si stanno studiando dei vaccini bivalenti che prevedono formule combinate di questi nuovi vaccini, e che l’obiettivo è quello di renderlo disponibile entro il 2025.

Intanto in Italia partirà ad ottobre 2023 la campagna anti Covid-19 con l’utilizzo delle nuove versioni aggiornate per poter contrastare le ultime varianti di Omicron.