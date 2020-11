Da oggi, 6 novembre, entra in vigore il nuovo Dpcm, che suddivide l’intero territorio nazionale in tre diverse aree di rischio, dalla gialla alla rossa, con misure via via più restrittive. Aumentano, dunque, i divieti di spostamento per i cittadini, soprattutto nelle zone arancioni e rosse. Chi ha necessità di muoversi potrà farlo soltanto se giustificato da una “comprovata esigenza” (ovvero motivi di lavoro, salute e necessità) che dovrà essere esplicitata nel modulo di autocertificazione (che potete scaricare QUI).

Zona Gialla

Nella zona gialla, che comprende le regioni di Friuli Venezia Giulia, Veneto, le provincie di Trento e Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna, rimangono valide le misure stabilite dal governo per tutto il territorio nazionale, senza ulteriori restrizioni.

Tra le norme valide in zona gialla come in tutto il territorio nazionale ci sono:

Obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa.

quando si esce di casa. Divieto di uscire da casa tra le 22 e le 5 (si può uscire esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o casi di necessità).

(si può uscire esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o casi di necessità). Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ma rimangono aperti al loro interno i negozi alimentari, le farmacie, parafarmacie ed edicole.

nei giorni festivi e prefestivi, ma rimangono aperti al loro interno i negozi alimentari, le farmacie, parafarmacie ed edicole. Chiuse anche mostre, musei e sale bingo .

. Capienza ridotta del 50% sui mezzi di trasporto pubblici.

sui mezzi di trasporto pubblici. E’ possibile raggiungere un’altra regione purché anch’essa inserita in fascia gialla.

Per quanto riguarda lo sport, è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto , anche nelle aree attrezzate e parchi pubblici.

, anche nelle aree attrezzate e parchi pubblici. Restano aperti nella fascia gialla anche i circoli sportivi , ma è vietato l’uso degli spogliatoi.

, ma è vietato l’uso degli spogliatoi. Restano chiuse, invece, piscine e palestre.

Zona arancione

Per le regioni in fascia arancione, ovvero Puglia e Sicilia, sono previste misure più restrittive rispetto a quelle in vigore dal 6 novembre in tutta Italia. Il livello arancione coinvolge le regioni “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto“. Qui, oltre alle restrizioni applicate in zona gialla, i cittadini devono rispettare ulteriori misure.

Oltre alle norme valide per tutto il territorio, in zona arancione si aggiungono misure più restrittive:

Divieto di entrare e uscire dalla regione , salvo che per spostamenti motivati da “comprovate esigenze”: motivi di lavoro, salute e urgenza.

, salvo che per spostamenti motivati da “comprovate esigenze”: motivi di lavoro, salute e urgenza. Consentiti gli spostamenti “strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza“.

Consentito anche il rientro al proprio domicilio o residenza.

o residenza. Vietati gli spostamenti tra comuni : dunque non è possibile spostarsi in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione.

: dunque non è possibile spostarsi in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Per quanto riguarda lo sport, si può fare attività motoria e sportiva all’interno del proprio comune e all’aperto.

Zona rossa

La zona rossa è stata attribuita a Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D’Aosta, dove il rischio è considerato più alto e le restrizioni sono ancora più drastiche. Si tratta di un vero e proprio lockdown che prevede il divieto di spostamento all’interno del proprio comune.

Oltre alle norme valide per le zone gialla e rossa, si aggiunge un’ulteriore stretta per limitare al minimo gli spostamenti: