Salute

Coronavirus

Covid: allerta per le terapie intensive in 9 Regioni

Covid: allerta per le terapie intensive in 9 Regioni Salgono a 9 le Regioni in cui i reparti di terapia intensiva hanno superato la soglia di allerta. La settimana scorsa erano 6, la preoccupazione cresce anche per i reparti ordinari