Costo della spesa dimezzato col trucco degli scaffali: non ci pensa mai nessuno

Hai mai sentito parlare del trucco degli scaffali? Solo così dimezzi i costi della spesa. Nessuno ci pensa mai a farlo eppure questa tecnica ti fa risparmiare tanti soldi a fine mese.

Come riempire il carrello della spesa senza spendere troppo? Ecco il trucco degli scaffali che quasi nessuno conosce o mette in pratica. Questa la tecnica per risparmiare senza rinunce.

Spesa consapevole: come risparmiare al supermercato

La crisi economica che da qualche anno sta mettendo in ginocchio non solo l’Italia ma tutto il mondo, sebbene sia diventata più gestibile, continua comunque ad essere presente e a fare danni.

Da mesi si parla di caro energia, di caro benzina e di caro spesa, tutti aumenti spropositati che costringono le famiglie italiane a farsi i conti in tasca. Se possiamo evitare di prendere la macchina e di circolare in bici, sicuramente risparmiamo soldi e aiutiamo anche l’ambiente a rimanere più pulito.

Se evitiamo sprechi in casa, per esempio ricordandoci di spegnere le luci o di staccare i dispositivi elettronici che non utilizziamo, otteniamo un ulteriore risparmio. Bisogna insomma mettere in atto delle strategie intelligenti per evitare di ritrovarci in difficoltà alla fine del mese. Se c’è però qualcosa a cui non possiamo rinunciare è la spesa.

Anche se persino i prodotti di prima necessità hanno subito un rincaro ingiustificato, è impossibile rinunciare ad alcuni di essi. Tuttavia, anche in questo caso è possibile ottenere un vantaggioso risparmio con il trucco degli scaffali. Tu lo conosci? Così dimezzi i costi della spesa senza rinunciare a nulla.

Il trucco degli scaffali per risparmiare sulla spesa

Se vuoi riempire il carrello della spesa ma senza spendere troppo, ecco cosa devo fare: metti anche tu in pratica il trucco degli scaffali! Ne hai mai sentito parlare? In pochi lo conoscono eppure esso ti consente di risparmiare davvero tanti soldi a fine mese.

Per fare fronte al caro spesa, gli italiani ricorrono all’utilizzo di strumenti vari ed efficienti come buoni sconto, offerte e coupon. Se ti dicessimo però che puoi riempire la tua dispensa con prodotti di qualità pagandoli anche la metà, ci crederesti? Perché sì, ti diciamo che è davvero possibile. Come? Acquistando beni, anche di prima necessità, in scadenza.

Attenzione, non stiamo parlando di prodotti scaduti ma di quelli che scadranno a breve (per esempio entro 2 mesi dall’acquisto) e che per tale ragione puoi portarli a casa pagandoli anche la metà del loro prezzo iniziale.

Si tratta soprattutto di generi alimentari che restano invenduti e con una data di consumo prossima, che finirebbero per essere buttati se non acquistati dall’utenza. Ecco perché molti supermercati anche di catene note come LIDL ed Eurospin hanno proprio degli scaffali allestiti appositamente con prodotti scontati anche al 30% o 50%.

Il trucco degli scaffali non riguarda solo prodotti alimentari ma anche altri beni che presentano difetti, che sono in surplus o in esaurimento. Perché conviene acquistare prodotti di questo genere e cioè in scadenza o lievemente danneggiati? Le ragioni sono essenzialmente due.

La prima: risparmio sul budget settimanale o mensile della spesa. La seconda: spesa consapevole che evita sprechi, soprattutto alimentari. Sai che in Italia si buttano ogni anno tonnellate di cibo? Questo ha sicuramente un impatto negativo tanto sull’economia quanto sull’ambiente.

Se acquisti prodotti prossimi alla scadenza aiuti inoltre anche piccole e medie imprese – sono soprattutto i loro prodotti a riempire gli scaffali dei supermercati – a valorizzare il loro lavoro evitando che beni di ogni genere finiscano in pattumiera solo perché con una data di scadenza ravvicinata.

Per l’acquisto di prodotti di questo genere, puoi chiedere direttamente al personale delle varie catene di negozi o supermercati. Generalmente, in quasi tutti i supermercati, ci sono i cosiddetti “angoli delle offerte” con i prodotti a prezzi ribassati o addirittura interi scaffali con generi alimentari prossimi alla scadenza.

Il prezzo dimezzato fino al 50% riguarda spesso alimenti come carne, pesce e latticini. Anche online puoi trovare negozi che vendono i loro prodotti a prezzi convenienti perché in scadenza o fuori produzione.

Sai che ci sono anche delle applicazioni che ti consentono di metterti in contatto con negozi alimentari, supermercati, bar o pizzerie e acquistare a fine giornata i loro prodotti invenduti? Scaricale sul tuo cellulare e inizia a risparmiare.

Con questa tecnica ogni famiglia media italiana può risparmiare fino a 2500 euro all’anno senza rinunciare a nulla. Con il trucco degli scaffali riempi il carrello della spesa e la tua dispensa senza fare alcun tipo di rinuncia.