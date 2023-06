Il grande caldo non dà tregua: scatta l’allerta arancione

Grande caldo: finalmente, dopo un’attesa tanto prolungata, l’estate è finalmente arrivata e con essa si sta diffondendo in tutta Italia la prima ondata di caldo intenso. Fino a venerdì, ci aspettiamo temperature eccezionali che supereranno i 40 gradi, accompagnate da un’umidità opprimente.

Sarà il Centro e il Sud del paese ad essere maggiormente colpiti inizialmente, e già 15 città si trovano in stato di pre-allerta.

In arrivo il grande caldo sull’Italia: oggi, giovedì 22 giugno, secondo quanto riportato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, si prevede un livello di allerta 2, indicato dal bollino arancione, in ben 13 città, tra cui Roma, Firenze e Bologna. Tale bollettino monitora attentamente 27 città in totale.

Grande caldo, il punto della situazione

A partire sempre dalla giornata odierna, si prevede un livello di allerta 1, indicato dal bollino giallo, in 10 capoluoghi, tra cui Milano, Napoli e Palermo.

Quattro città, ovvero Catania, Genova, Messina e Reggio Calabria, godranno di un livello di allerta inferiore, rappresentato dal bollino verde. Questi dati evidenziano l’imminente impatto del caldo intenso su diverse zone dell’Italia, richiedendo una particolare attenzione da parte delle autorità e dei cittadini.

Bollettino: come funziona

Dal 15 maggio 2023, è stata ripresa la fase operativa e la pubblicazione dei bollettini per l’estate 2023, che forniscono informazioni cruciali sulle ondate di calore.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature estremamente elevate per un periodo prolungato, spesso accompagnate da elevati livelli di umidità, forte irraggiamento solare e scarsa circolazione dell’aria. Queste condizioni climatiche possono costituire un serio rischio per la salute della popolazione.

Per informare e sensibilizzare la popolazione sugli effetti potenziali delle ondate di calore sulla salute, il Ministero elabora bollettini giornalieri per un totale di 27 città. Questi bollettini includono previsioni a 24, 48 e 72 ore, al fine di fornire un quadro completo delle condizioni climatiche e degli impatti sulla salute che si prevede si verifichino.

Grande caldo: cosa sono le ondate di calore

Le ondate di calore si riferiscono a periodi prolungati di temperature estremamente elevate rispetto alle medie stagionali. Si caratterizzano per la persistenza di condizioni calde e opprimenti per diversi giorni o settimane. Durante le ondate di calore, le temperature diurne possono raggiungere livelli molto elevati e le temperature notturne possono rimanere insolitamente alte.

Le ondate di calore sono spesso associate a condizioni climatiche come l’alta pressione atmosferica, il forte irraggiamento solare e l’assenza di vento. Tali fattori possono contribuire all’accumulo di calore nell’ambiente, con conseguenze significative per la salute umana e l’ecosistema.

Minaccia per la salute

Le ondate di calore rappresentano una minaccia per la salute, poiché possono causare disturbi termoregolatori, disidratazione, colpi di calore e altri problemi legati all’eccessivo stress termico. Le persone più vulnerabili sono i bambini, gli anziani, le persone con malattie croniche e coloro che svolgono lavori fisicamente impegnativi all’aperto.

Precauzioni

È fondamentale prendere precauzioni durante le ondate di calore, come rimanere idratati, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, cercare luoghi freschi e ben ventilati, e indossare abiti leggeri e protettivi. Inoltre, le autorità sanitarie e meteorologiche forniscono bollettini e avvisi per informare la popolazione sui rischi e le misure di protezione da adottare durante queste condizioni climatiche estreme.

Grande caldo: livelli di allerta

I livelli di allerta per il caldo sono strumenti importanti che servono a informare la popolazione sui potenziali rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche estreme legate al caldo.

Quando si parla di livelli di allerta per il caldo, si fa riferimento a un sistema di classificazione che indica l’intensità del calore e dei pericoli associati. Questi livelli di allerta vengono emessi dalle autorità sanitarie o meteorologiche al fine di avvisare la popolazione in anticipo e fornire consigli utili per proteggere la propria salute.

I livelli di allerta per il caldo sono generalmente codificati con colori o codici specifici. Ad esempio, si possono utilizzare il verde, il giallo, l’arancione e il rosso per rappresentare i diversi livelli di allerta. Ogni livello indica una situazione differente. Ad esempio, il livello verde indica che non ci sono particolari condizioni di calore estremo o rischi significativi per la salute. Tuttavia, è sempre consigliabile seguire le normali precauzioni per affrontare il caldo.

Livelli di allerta: cosa succede nei vari passaggi

Quando si passa al livello di allerta giallo, siamo di fronte a un aumento delle temperature e delle condizioni di caldo,. Situazione che potrebbe anche comportare un certo disagio per alcuni individui. In questa fase, è importante iniziare ad adottare precauzioni aggiuntive, come bere molta acqua, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e cercare luoghi freschi o ben ventilati.

Aumento del livello di allerta da grande caldo

Man mano che il caldo aumenta, si passa al livello di allerta arancione. Questo livello indica condizioni di caldo intenso e potenzialmente pericoloso per la salute. È fondamentale prestare particolare attenzione, soprattutto per le persone vulnerabili come anziani, bambini e individui con malattie croniche. A questo punto, si raccomandano misure di protezione più rigorose, come rimanere all’ombra, evitare sforzi fisici intensi e mantenere un’adeguata idratazione.

Infine, il livello di allerta rosso rappresenta una situazione di emergenza. Indica condizioni di caldo estremo e potenzialmente mortale. In questa fase, si richiedono interventi immediati per proteggere la salute delle persone. Sono necessari luoghi refrigerati, un’adeguata idratazione e assistenza medica per far fronte a queste situazioni critiche.

I livelli di allerta per il caldo forniscono una guida preziosa per affrontare le condizioni meteorologiche estreme.

Grande caldo: fino a quando? Le previsioni per il weekend

Venerdì 23 giugno 2023: nel nord-est e nella Romagna rimarranno alcune instabilità, ma diminuiranno nel corso della serata nella zona del Triveneto. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni, ma ci sarà un aumento delle nuvole nelle Marche e in Umbria, con possibili piogge sparse e temporali locali dalla sera.

Sabato 24 giugno 2023: la giornata sarà caratterizzata da variabilità nelle regioni centrali e meridionali adriatiche, nell’Umbria orientale. Qualche rovescio anche nel centro-sud del Lazio, nella Campania e in Basilicata, con rovesci sparsi e temporali locali fino alla sera.

Nel resto del paese il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, tranne lungo l’arco alpino centro-orientale dove ci saranno nuvole compatte.

Domenica 25 giugno 2023 e lunedì 26 giugno 2023: domenica ci saranno deboli fenomeni convettivi nel Cilento, nella Basilicata tirrenica, nella Calabria e nel nord-est della Sicilia. A seguire rapido miglioramento. Altrove stabile e soleggiato.

Lunedì le condizioni di bel tempo continueranno con lievi annuvolamenti che si formeranno durante il giorno nelle zone montuose principali