Caro benzina e gasolio: riparte la corsa del prezzo dei carburanti

Con l’arrivo della stagione estiva e con gli aumenti generalizzati dei prezzi, non poteva mancare anche la ripartenza della corsa dei prezzi dei carburanti. Ecco quali sono le quotazioni.

Dovevamo attendercelo dato che tutte le proiezioni hanno annunciato un’estate “rovente” sul fronte dei rincari dei prezzi dei beni e dei servizi. Anche le quotazioni della benzina, del gasolio e di tutti i prodotti raffinati hanno subito lievi rincari. In lieve incremento le medie dei prezzi delle pompe “no logo”. Come rilevato da Staffetta Quotidiana, i prezzi della benzina e del gasolio sono aumentati di 1 cent al litro dalle stazioni di servizio Q8 ed Eni. Continua la salita delle quotazioni alla pompa: ecco quali sono i listini aggiornati in Italia oggi.

Prezzo carburanti in salita: i listini aggiornati

Le quotazioni dei carburanti hanno cominciato a risalire lievemente. Il prezzo della benzina self è pari a 1,84 euro al litro, mentre la precedente rilevazione il prezzo della benzina era pari a 1,83 al litro. Per quanto concerne il prezzo del diesel modalità self, la quotazione attuale è pari a 1,68 euro al litro contro l’1,67 euro al prezzo (precedente rilevazione).

Per quanto concerne il servito, il prezzo medio della benzina è pari a 1,977 euro al litro contro i 1,972 euro al litro della precedente rilevazione. Per quanto concerne il prezzo del diesel la quotazione attuale è pari a 1,82 euro al litro contro 1,81 euro al litro (rilevazione precedente).

Prezzo carburanti in aumento: perché continua a salire?

Con la stagione estiva iniziata i prezzi dei carburanti hanno ricominciato a correre. Fare il pieno alla propria vettura è quasi impossibile e ci sono diverse cause che hanno un impatto determinante sulla quotazione. Tra le cause che influiscono sul trend rialzista del prezzo dei carburanti c’è l’incremento del prezzo del grezzo, la ripresa della produzione industriale all’indomani della fine della pandemia e la riduzione della produzione di greggio.

L’incremento dei prezzi dei carburanti raggiungerà livelli più elevati nei mesi di luglio e di agosto, mesi in cui iniziano le ferie estive. In questo periodo dell’anno incrementa la domanda di carburante. Nel periodo estivo l’incremento delle quotazioni della benzina e del gasolio non è determinato solo dalla domanda, ma anche dagli scioperi, dai blocchi produttivi e dai forti sbalzi di temperatura. In questo periodo dell’anno si verificano i maggiori problemi riguardanti l’estrazione del petrolio e l’approvvigionamento.

Come risparmiare?

Per poter risparmiare sui costi dei carburanti è necessario che utenti abbiano maggiore consapevolezza delle quotazioni della benzina e del gasolio presso le zone di rifornimento. È bene confrontare i prezzi praticati dalle stazioni di servizio ed è buon consiglio preferire la modalità self. Ci sono diverse app scaricabili sul proprio smartphone che consentono di comparare i prezzi dei carburanti praticati dalle diverse stazioni. Durante la stagione estiva sarebbe meglio limitare l’utilizzo dell’automobile o preferire le vetture green, più ecologiche e pulite. Ci sono altri mezzi da preferire in estate: la bicicletta oppure optare per una sana passeggiata.