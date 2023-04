Cosa succede se lasci l’acqua dell’appartamento aperta una settimana intera e magari non sei in casa? Scopriamolo insieme.

Tante volte ci capita di lasciare la nostra casa in città per recarci in vacanza o all’estero per piacere o lavoro. Nel periodo di assenza, per evitare danni o problemi, è meglio chiudere o lasciare aperto il rubinetto dell’acqua generale? Scopriamolo.

Come prendersi cura della casa anche quando non ci siamo

Che la casa in cui vivi sia in affitto o di proprietà, poco importa. Ciò che invece è importante è prendersi cura di essa sempre, non solo quando siamo in casa ma soprattutto quando non ci siamo.

In questo periodo storico particolare caratterizzato da aumenti spropositati in ogni campo, da quello energetico a quello alimentare, fare economia è necessario. Sicuramente a casa stiamo tutti attenti ad evitare sprechi, facendo magari la lavatrice nella fascia oraria più consona o staccando dalla presa quegli elettrodomestici che non ci servono più.

Ma quando di tratta dell’acqua, del rubinetto generale ovviamente, come dobbiamo comportarci? Alcuni dicono che anche se ci troviamo fuori casa solo per qualche ora dovremmo chiuderlo. Qualche altro sostiene invece il contrario. Qual è la verità? Cosa succede se lasci l’acqua dell’appartamento aperta per una settimana intera, ad esempio? Scopriamolo.

Cosa succede se lasci l’acqua dell’appartamento aperta per 7 giorni?

Qualcuno dice che lasciare l’acqua aperta anche solo per poche ore, quelle in cui siamo lontani da casa, non va bene. Qualche altro sostiene invece che non può succedere nulla. Qual è la verità? Vediamo cosa dicono gli esperti.

Tutti in casa (o anche fuori, nel caso di ville o case in campagna) abbiamo un rubinetto generale o valvola che, a seconda che sia chiuso o aperto, ci consente di avere o meno acqua.

Se per caso fossimo costretti a lasciare casa per 7 giorni e sempre se avessimo sbadatamente dimenticato di chiudere la valvola generale, cosa potrebbe mai succedere? Secondo gli esperti assolutamente nulla.

Anche se non chiudiamo la valvola non possiamo procurare nessun danno a nessuna cosa. Anzi, paradossalmente potrebbero esserci più danni se la lasciassimo chiusa, soprattutto in inverno.

Con le basse temperature fuori, potrebbe capitare una cosa particolare: l’acqua che si gela nei tubi i quali a loro volta possono esplodere. La soluzione in questi casi dunque qual è?

Ecco cosa potresti fare: chiudere la valvola centrale, aprire tutti i rubinetti e svuotare l’acqua dall’impianto. In questo modo, con l’impianto vuoto non c’è il rischio che l’acqua aumenti di volume o si congeli.

Dunque, per rispondere alla domanda principale: cosa succede se lasci l’acqua dell’appartamento aperta una settimana intera? Nulla. Ovviamente è sempre necessaria la manutenzione dell’impianto idraulico per evitare spiacevoli sorprese.

La valvola generale è quella più importante da salvaguardare perché è essa che consente di bloccare e sbloccare il flusso dell’acqua. Per verificarne il corretto funzionamento devi aprirla e chiuderla per tre volte controllando la fluidità del liquido e soprattutto che l’acqua fuoriesca correttamente dai vari rubinetti di casa.

Il problema non sussiste nel caso di acqua aperta anche per una settimana ma il problema c’è se la valvola generale è difettosa. In questo ultimo caso, potrebbe verificarsi anche l’allagamento della casa, un danno di non poco conto per noi ma anche, se si vive in un condominio per esempio, per chi vive sotto di noi.

Per non parlare poi della bolletta che potrebbe diventare altissima per litri di acqua persi e mai utilizzati. Ecco perché la manutenzione è dunque fondamentale. Generalmente, la valvola generale che ci consente di controllare il flusso di acqua di trova in cucina, in bagno o nel garage.

È importante controllare non solo il funzionamento di quella generale ma anche di tutte le altre valvole posizionate lungo i tubi di bagno, cucina, giardino, per esempio.

Altra questione invece è se dovessimo dimenticare per distrazione il rubinetto dell’acqua aperto per ore o addirittura per giorni. In questo caso il problema è duplice.

Da una parte, si realizza uno spreco inutile ed evitabile di acqua, risorsa preziosa per l’uomo e per il nostro Pianeta, considerando soprattutto quei luoghi del mondo in cui c’è ancora il problema della scarsità di acqua. Dall’altra, c’è il rischio più che sicuro di ritrovarci a fine mese con una bolletta altissima.

Pensiamo che da un rubinetto aperto fuoriescono 10 litri di acqua al minuto. E pensiamo a quanta acqua sprechiamo per lavarci i denti lasciando il rubinetto aperto o lasciandola scorrere inutilmente per raggiungere la temperatura che desideriamo essa abbia.

Attenzione dunque non solo alla manutenzione, come nel caso di valvole e contatori, ma anche agli sprechi. Se è vero che lasciando la valvola generale aperta può non succedere nulla, non si può dire lo stesso se invece lasciamo aperta la valvola e pure i rubinetti.