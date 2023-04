Mediaset perde i pezzi? Chi potrebbe lasciare tutto per la RAI: l’indiscrezione

Mediaset perde i pezzi? Ecco che proprio lei potrebbe lasciare tutto per la RAI. Questa sembra essere l’indiscrezione trapelata e che sta facendo già parlare. Vediamo di chi si tratta.

Piersilvio Berlusconi sta rischiando di perdere quello che è un vero e proprio pilastro di Mediaset? Difatti tra le voci che girano c’è quella riguardante un altro personaggio di spicco proprio della Mediaset. Quindi sono sempre più frequenti le novità in casa Mediaset e non sempre sono buone. A quanto pare una delle presentatrici più popolari delle reti di Berlusconi potrebbe presto traslocare alle reti rivali: la Rai. Ecco di chi stiamo parlando..

Mediaset perde i pezzi: il personaggio misterioso che potrebbe passare alla rete pubblica

Successivamente alle disposizioni messe in atto a causa degli accadimenti basati sul cattivo gusto avvenuti nelle sue reti, Piersilvio Berlusconi deve necessariamente prendere determinati decisioni.

Queste ultime sono indispensabili per risolvere alcune problematiche correlate a Mediaset e una di queste potrebbe rappresentare la perdita di una delle sue star televisive.

Fino a pochi anni fa questo personaggio femminile si poteva vedere in tv quasi tutta la settimana, visto che si trovava a condurre più programmi che coprivano quasi interamente i sette giorni settimanali.

Tra l’altro i suoi programmi hanno sempre ottenuto un riscontro di pubblico straordinariamente alto e la conduttrice è sempre stata molto amata da molteplici italiani.

Però proprio in questi ultimi anni la sua notorietà è andata man mano ad attutirsi e lei un po’ alla volta si è trovata posizionata in secondo piano dalle reti Mediaset.

Mediaset perde i pezzi: svelato il mistero, ecco di chi si tratta

In tanti sicuramente si stanno chiedendo chi possa essere tale personaggio. Eccovi accontentati: stiamo parlando di Barbara D’Urso.

La conduttrice praticamente ha dovuto attenersi a una sorta di costrizione da parte del figlio di Silvio Berlusconi, ovvero da Piersilvio. Quest’ultimo, infatti, ha fatto in modo tale da diminuirle enormemente le ore complessive di presenza nelle reti Mediaset. Ciò ovviamente ha comportato una notevole riduzione dei programmi condotti proprio dalla D’Urso.

Il motivo reale che ha spinto verso questa presa di posizione da parte di Piersilvio Berlusconi si basa prettamente su ragioni economiche.

Tali motivazioni si sono venute a creare nel momento in cui la conduttrice ha iniziato ad avere degli ascolti sempre peggiori, inerenti le sue trasmissioni televisive su Mediaset.

Quando accade una cosa del genere ciò va a influire negativamente anche sugli spazi pubblicitari, in quanto il loro valore va a diminuire.

Si tratta dunque di situazioni che non aiutano le reti in questione, visto che così l’azienda ottiene un guadagno molto più basso.

In tanti hanno pensato che questo calo da parte del pubblico sia dovuto da una causa precisa: i programmi di tale conduttrice erano diventati eccessivamente trash. A tal punto da giungere a questi risultati deludenti. Altri invece hanno supposto che gli spettatori si fossero semplicemente stancati, per quanto riguarda la continua presenza di Barbara D’Urso in tv.

La reazione della D’Urso

Ma a questo punto bisogna vedere come ha reagito la nota conduttrice, dopo che si è sentita mettere in disparte per via delle motivazioni appena riportate.

Certamente la D’Urso non desidera stare senza far niente, ancor di più poiché è abituata a lavorare con un ritmo serrato nelle reti televisive.

Pertanto si può comprendere benissimo quale sia il suo stato d’animo attuale, dopo aver trascorso forzatamente svariati mese senza la conduzione di alcun programma. Lei che da anni era abituata a passare gran parte delle sue giornate negli studi Mediaset.

Ecco dunque che Barbara ha deciso di agire, per smuovere e cambiare una situazione svantaggiosa a suo vantaggio.

Il suo modo di agire potrebbe essere strettamente collegato al nome di Lucio Presta, il marito di Paola Perego ma pure una delle colonne portanti all’interno delle reti Rai.

Il suo potere in quest’azienda televisiva pubblica è talmente elevato, da permettergli di fermare Heather Parisi mediante l’intervento di un ufficiale giudiziario. Questo per metterla alle strette, facendole pagare ciò che gli spettava in seguito a una causa di tipo giudiziario.

Ecco cosa lega la D’Urso a Presta

Principalmente nell’ambiente della televisione tutti erano a conoscenza dei cattivi rapporti che intercorrevano tra la conduttrice televisiva e Lucio Presta.

Ma a quanto pare Barbara D’Urso ha fatto in modo di far mutare questo legame difficile che c’era tra di loro, premurandosi poi di farlo sapere a tutti pubblicamente.

Infatti ha trovato un modo particolarmente efficace per mostrarlo, attraverso la pubblicazione sui social di una sua foto che la mostra in compagnia di Presta.

Si tratta di uno scatto eseguito pochi giorni fa, che li mostra entrambi sorridenti.

Così Barbara ha voluto mettere in chiaro che le ostilità tra di loro sono terminate. Alla base di tale cambiamento potrebbe esserci un suo passaggio alla Rai, svolto gradualmente con la sua partecipazione a uno dei programmi più seguiti, ossia Ballando con le stelle.

Intanto Piersilvio Berlusconi avrà dunque il compito di individuare una sostituta, che potrebbe corrispondere alla brava e apprezzata Federica Panicucci.

Ora avete compreso perché Mediaset perde i pezzi?

Barbara D’Urso: qualcosa in più sulla donna

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire meglio chi è Barbara D’Urso. La donna è nata a Torre del Greco il 7 Maggio del 1957.

Il suo vero nome è Maria Carmela. Sembra aver debuttato in tv negli anni 70 primariamente nelle vesti di soubrette. Man mano è passata alla conduzione, ma prima di arrivare in Mediaset l’abbiamo vista alla Rai.

Ha partecipato a diverse pellicole a livello cinematografico. Ricordiamo per esempio Blues Metropolitano o Romanzo di un giovane povero. Al contempo l’abbiamo vista cimentarsi in fiction in tv, tra cui quella per cui la ricordiamo maggiormente. La dottoressa Giò.

Oggi la vediamo come conduttrice a Canale 5 e da diversi anni ormai. Ha presentato anche reality come il Grande Fratello per poi diventare la regina di Canale 5 per la sua presenza costante come conduttrice di Pomeriggio Cinque, un programma che va in onda il pomeriggio su Canale 5 che si occupa di cronaca, attualità e tanto altro.