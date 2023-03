Rubinetto che perde acqua, ecco come ripararlo senza l’aiuto dell’idraulico

Rubinetto che perde acqua: un problema che può trovare una soluzione senza rivolgersi all’idraulico. Ecco i dettagli di cosa bisogna fare. Indicazioni precise da tener presente in caso di questo problema così comune.

Quante volte ci capita di avere il problema del rubinetto di casa che gocciola? Ogni volta in questi casi solitamente si ricorre all’aiuto dell’idraulico, per quanto concerne la riparazione. In ogni casa succedono problemi casalinghi che spesso si risolvono mediante il supporto di un professionista del settore. Come per esempio quando si riscontra un guasto a uno dei rubinetti di casa. Ma in questo articolo scopriremo che proprio in questi casi si può fare ben altro. Vediamo cosa si nasconde dietro le due parole “ben altro”.

Rubinetto che perde acqua: come riparare il rubinetto senza l’aiuto dell’idraulico

Se si parla della nostra casa e degli accessori che abbiamo in casa, si apre un grande capitolo, poichè diverse possono essere le problematiche che possono investirci. Per esempio possiamo avere dei problemi in cucina, a causa del rubinetto che perde acqua.

Il rubinetto che perde acqua è un problema che si verifica in tante case.

Certamente si tratta di una problematica che si cerca di risolvere il prima possibile, solitamente chiamando l’idraulico per farglielo riparare.

Al giorno d’oggi si cerca sempre una forma aggiuntiva di risparmio, considerando che la vita diventa sempre più cara. Ecco perché un’ottima alternativa è quella di imparare a riparare il rubinetto gocciolante da soli, senza quindi dover chiedere aiuto a un esperto del settore.

L’importante è seguire con scrupolosità tutte le indicazioni riportate successivamente, in maniera tale da riuscire a eseguire un lavoro bene fatto e duraturo.

Così da non ritrovarsi più col fastidioso gocciolio che scende dal rubinetto di casa che perde continuamente acqua.

Ecco quindi tutte le informazioni che bisogna seguire minuziosamente, per risolvere il guasto in un lasso di tempo contenuto e in modo assolutamente valido.

La spiegazione dei vari passaggi per riparare il rubinetto che perde acqua

Ecco che se il vostro problema riguarda il rubinetto, siete nel posto giusto al momento giusto. Soprattutto se si parla della sua riparazione.

Il primo passo da fare prima di iniziare la riparazione, è quello di provvedere a chiudere l’acqua, in modo tale da evitare fuoriuscite considerevoli di acqua durante l’intera operazione.

Logicamente già quando andate a chiudere l’acqua, noterete la notevole diminuzione del gocciolare dell’acqua dal rubinetto che perde.

Poi bisognerà capire se sia necessario smontare solo parzialmente il rubinetto, o se si dovrà smontarlo totalmente per effettuare la sostituzione di qualche parte interna.

Tra gli strumenti che vi serviranno per iniziare la riparazione del rubinetto, c’è quello di un tipo di chiave che viene definito a brugola, del formato più piccolo.

In questo caso è sempre meglio munirsi di un raggruppamento di questa tipologia di chiavi, dalla più piccola fino a quelle con una grandezza gradualmente superiore. Così da poter disporre di ogni genere di grandezza, se si dovesse aver necessità di un formato differente da quello scelto inizialmente.

Facendo riferimento a questo insieme di chiavi di varie grandezze, quella scelta all’inizio andrebbe a corrispondere alla terza, in base alla sequenza delle varie dimensioni presenti nel mazzo di chiavi a disposizione.

Questa chiave si adopera per sfilare la sorta di vite con duplice colore posizionata sotto alla leva del rubinetto.

Altri passaggi da eseguire: ecco cosa fare

A questo punto dovrete inserire la chiave a brugola all’interno del foro che è coperto dalla vite a due colori. Purtroppo la visuale in questo caso sarà minima, considerando l’assenza di luce all’interno.

Quindi potreste servirvi di una torcia elettrica, per vedere meglio la parte interna.

Qui troverete posizionata una vite che dispone della medesima forma della chiave, che si andrà a manovrare per consentire la rimozione della parte superiore del rubinetto. Successivamente si andrà a smontare anche la parte centrale del rubinetto che si trova sotto alla leva, per poi levare delicatamente l’anello sottostante, per evitare che possa rompersi.

Se dovesse trovarsi in cattive condizioni, allora dovrete cambiarlo con un nuovo anello.

Adesso vi servirà una sorta di attrezzo a tenaglia, di grande utilità per allentare e poi togliere la parte del rubinetto che si trova al di sotto dell’anello prelevato precedentemente.

Sotto troverete il punto del rubinetto che serve per la regolazione del flusso dell’acqua.

Qui con molta probabilità troverete il problema correlato all’acqua che perde dal rubinetto, dovuto dall’anello o dalla plastica.

Dunque si dovrà togliere il regolatore dell’acqua per controllarlo nella parte interna. Infatti potreste trovare una delle sue parti deformate o dei piccoli strappi nella plastica posta all’interno.

Come riparare il rubinetto che perde acqua: indicazioni precise

Una volta individuata la causa della perdita dell’acqua dal rubinetto, dovrete procedere con la riparazione.

In questo caso non dovrete fare altro che sostituire le parti danneggiate posizionate dentro al regolatore del flusso d’acqua.

Vi basterà mostrare il pezzo in un negozio di ferramenta, per avere i pezzi di ricambio perfetti per la sostituzione.

Alternativamente potrete cambiarlo interamente, se dovesse mostrare molti segni d’usura in vari punti.

Adesso prima di rimettere al suo posto questo pezzo del rubinetto, dovrete provvedere a prelevare con un pezzo di stoffa l’acqua eccedente presente nell’incavo dove andrete poi a rimettere il regolatore.

Successivamente non dovrete fare altro che inserire il pezzo di ricambio al suo posto e allo stesso modo in cui si trovava la parte vecchia che avete cambiato.

Rimettete tutte le altre componenti al loro posto seguendo il procedimento al contrario, rispetto a quello iniziale attuato per smontare il rubinetto. Vi accorgerete che il problema del rubinetto che perdeva acqua è totalmente risolto!

Ecco che come potrete voi stessi constatare, il problema del rubinetto che perde acqua, sarà davvero un problema che sarà risolto e senza aver chiesto aiuto ad un professionista.

Basterà insomma seguire queste indicazioni e il gioco sarà fatto. Provare per credere che l’idraulico in questo caso non è necessario.