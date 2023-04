“Lei sarebbe in attesa”, ritorna la cicogna a Windsor? Il dettaglio inconfutabile

Ritorna la cicogna a Windsor? Proprio lei sarebbe nuovamente in dolce attesa. Ecco chi è la bella reale che presto potrebbe sorprendere tutti con l’attesissimo lieto annuncio.

Arrivano novità interessanti da casa Windsor. Pare proprio che la cicogna sia tornata a fare visita proprio a loro. Ecco chi è la coppia reale che si starebbe preparando a svelare il dolce segreto custodito fino ad ora.

Ritorna la cicogna a Windsor?

Da quando è venuta a mancare la Regina Elisabetta, l’Inghilterra e il mondo sono improvvisamente cambiati. La scomparsa di una delle sovrane più longeve e amate della storia, se n’è andata in silenzio, senza disturbare nessuno ma turbando tutti.

Per settimane i sudditi di ogni parte del mondo hanno pianto per la sua dipartita. Ma come la storia ci insegna, il lutto non può durare per sempre. Ed ecco che l’erede al trono tanto chiacchierato, Carlo, diventa per diritto reale e di sangue, il successore di una delle donne più amate al mondo.

Ma non è di Elisabetta che oggi vogliamo parlare bensì di un’altra donna altrettanto amata della famiglia Windsor. Si mormora che proprio lei, la bella reale, sia in attesa di un altro royal baby. Sveliamo la sua identità.

Chi è la reale che potrebbe essere in dolce attesa

Ritorna, dunque, la cicogna a Windsor? Lei potrebbe presto annunciare la sua prossima gravidanza. Pare che la bella reale o meglio semi-reale sia in dolce attesa: stiamo parlando di Meghan Markle. La moglie del principe Harry, Duchessa del Sussex e dei cuori degli americani, potrebbe fare il lieto annuncio proprio in occasione dell’incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio.

Già mesi fa si mormorava di una terza gravidanza per la ex attrice americana. Tutti si aspettavano che la dolce comunicazione arrivasse a febbraio, più precisamente il 14, in corrispondenza del giorno di San Valentino. Ma così non è stato.

Se fino a poco fa si credeva che tutti questi rumors fossero solo tali, adesso i dubbi si dissolvono sempre di più. Ecco perché. Solo qualche giorno fa, la Duchessa del Sussex con il marito Harry si è recata in un famoso club di Los Angeles con alcuni amici. La bella ex attrice americana è stata beccata con un outfit alquanto particolare.

Meghan indossava un pantalone di pelle nero, tacchi non troppo alti e un cappotto molto largo che ha insinuato i dubbi in tanti: il copricapo indossato è stato scelto appositamente largo per coprire il pancione?

Una fonte anonima ha rivelato poi alla rivista Star che in realtà Harry e Meghan avrebbero annunciato già agli altri membri della Royal Family il lieto annuncio qualche settimana fa.

Si tratterebbe di aspettare dunque solo qualche settimana ancora prima che i Duchi del Sussex comunichino la bella notizia anche ai sudditi. Se effettivamente la terza gravidanza dovesse esserci sarebbe una sorpresa per tutti. Harry e Meghan non avevano intenzione, almeno secondo le dichiarazioni di amici, di mettere al mondo un altro figlio per il bene del Pianeta.

Due per loro era il numero perfetto ma la vita è imprevedibile e tutto può sempre accadere, anche l’arrivo non preventivato di un terzo bebè. Harry e Meghan hanno già altri due figli, Archie e Lilibet e si mormora che entrambi sarebbero felicissimi di avere un altro compagno/a di giochi.

Starebbero vivendo dunque un periodo d’oro i due Duchi del Sussex che anche con la famiglia reale avrebbero finalmente fatto pace. Per l’incoronazione di Re Carlo, Harry e Meghan sono attesi nel Regno Unito. Il loro invito a Palazzo reale, rappresenta un ramoscello d’ulivo teso da casa Windsor per il bene della monarchia e dei suoi rappresentanti.

Ora, due sono le ipotesi che gli esperti di royal gossip prospettano. La prima: Harry e Meghan si recano in Inghilterra e annunciano la terza gravidanza, unendosi ai festeggiamenti in onore di Re Carlo. La seconda: Harry raggiunge l’Inghilterra da solo affidando la moglie, in dolce attesa, alle cure della suocera e dei suoi medici privati.

In ogni caso, tutti sono convinti che la bella americana sia pronta a diventare mamma per la terza volta. In verità, anche in occasione della Festa delle donne, la Markle ha presenziato ad un evento organizzato dalla sua associazione a sostegno di donne e bambini.

E proprio durante questo evento, la Markle ha lasciato intravedere un pancino sospetto che immediatamente ha fatto gridare alla gravidanza. Si è mostrata poi particolarmente interessata ad abitini e tutine per neonati. Secondo molti, tutti questi sono segnali di una imminente gravidanza che deve solo essere annunciata.

Intanto nel Regno Unito, da quando si è diffusa voce che Meghan potrebbe annunciare la sua gravidanza durante l’incoronazione di Re Carlo, è scoppiata la polemica. La Markle è stata accusata di essere una megalomane, pronta a catturare l’attenzione su di sé anche in un giorno tanto speciale per Carlo.