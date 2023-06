Cosa sono i profili di gruppo su Instagram e come funzionano

Su Instagram arrivano i profili di gruppo: cos’è e come funziona questa nuova opzione offerta dal social network.

Instagram ha lanciato una nuova funzionalità che ti permette di creare un profilo condiviso insieme ad altre persone. In questo articolo, scoprirai tutto ciò che c’è da sapere sui profili di gruppo su Instagram, come crearli e quali sono i loro vantaggi. Non perdiamo altro tempo: iniziamo subito a esplorare questa interessante novità.

Instagram presenta i profili di gruppo

Dopo i canali broadcast, Instagram ha introdotto una nuova funzionalità chiamata profili di gruppo. Questo tipo di profilo ti consente di condividere un account Instagram con altre persone, come amici e colleghi.

La novità è stata presentata da Instagram, già a partire dal mese di dicembre 2022 e punta a soddisfare le esigenze degli utenti che vogliono creare contenuti insieme ad altri membri del loro team e delle proprie cerchie amicali e parentali.

Le community su Instagram hanno un aspetto e una funzione simili ai classici gruppi di Facebook.

All’interno di queste comunità, i membri hanno la possibilità di condividere contenuti in un ambiente ristretto, selezionato da loro stessi. Come accade spesso su altri social media di Meta, l’amministratore del gruppo ha il potere di approvare o negare la pubblicazione sul profilo del gruppo.

In questo modo, è possibile creare diversi profili di gruppo con i propri amici, per condividere foto dei propri animali domestici, acquisti, outfit e così via. Questa comunità rappresenta un luogo in cui tutti gli utenti possono contribuire alla creazione di contenuti sul feed.

I profili di gruppo su Instagram, dunque, rappresentano una grande opportunità per chi vuole fare squadra sui social media ed espandere la propria presenza online attraverso collaborazioni strategiche.

Come si crea un profilo di gruppo su Instagram

Per creare un profilo di gruppo su Instagram, seguite questi semplici passaggi. In primo luogo, aprite l’applicazione e cliccate sull’icona dell’immagine del profilo situata in basso a destra. A questo punto, selezionate l’icona con il quadratino e il simbolo “+“, situato in alto a destra dello schermo.

Successivamente, scorrete fino alla fine dell’elenco delle opzioni disponibili e selezionate Profilo di Gruppo.

È importante notare che se non riuscite a trovare questa funzione, potrebbe essere necessario aggiornare l’applicazione. Tuttavia, tenete presente che, come spiega l’Help Center di Instagram, la funzione potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti al momento.

Cosa c’è da sapere su questa nuova opzione

È importante sapere che i profili di gruppo di Instagram possono essere impostati sia come privati che come pubblici e che il numero massimo di membri consentito è di 5000 persone.

Se desideri unirti a un gruppo già esistente, puoi cercare il nome del profilo e fare clic su Iscriviti al profilo di gruppo. In alternativa, un amministratore del gruppo può invitarti a iscriverti tramite messaggio privato.

In sostanza, i profili di gruppo di Instagram offrono la possibilità di creare spazi condivisi in cui voi e altre persone potete pubblicare contenuti relativi ai vostri interessi in comune.