L’estate 2023 comincia col botto: dove si toccheranno punte di 35-36 gradi

By

Meteo estate 2023, ora può davvero cominciare. Residui fenomeni di instabilità oggi all’estremo Sud, ma l’ombra dell’anticiclone africano è a ridosso del nostro Paese. Dopo la lunga fase di maltempo ecco un lungo periodo di tempo stabile con il primo vero caldo.

Stiamo per assistere a un autentico capovolgimento climatico, dove le condizioni meteorologiche si apprestano a danzare al suono di una nuova sinfonia. Dopo aver superato il peggioramento, ci si prospetta un fine settimana avvolto in un manto di sereno, seguito da un’intera settimana dominata dall’alta pressione.

Ancora una volta, si staglia all’orizzonte l’anticiclone africano, pronto a scuotere i termometri facendoli schizzare paurosamente verso l’alto.

Meteo, primi effetti

Sulla base delle analisi termiche effettuate, siamo in grado di comunicarvi con certezza che ci aspetta un’intensa e ardente ondata di calore nelle prossime giornate. È probabile che i termometri raggiungano e superino i 35°C in diverse regioni italiane.

Va sottolineato, però, che nonostante il caldo torrido, se questa situazione anticiclonica dovesse persistere, potremmo assistere gradualmente all’aumento dell’umidità relativa, che potrebbe portare a un’afa opprimente.

Scoppia l’estate. Meteo verso il caldo africano

Ci apprestiamo ad accogliere l’inizio dell’estate con una sorprendente carica, considerando quanto accaduto nelle scorse settimane. Immaginare un’ondata di caldo primaverile così intensa in questa bella stagione diventa un compito arduo.

Tuttavia, è un dato di fatto che durante la prossima settimana ci troveremo di fronte a un caldo davvero intenso, una vera e propria parentesi africana. Quanto durerà? Beh, analizzando le proiezioni dei modelli climatici, possiamo affermare con una buona dose di certezza che probabilmente si protrarrà per circa dieci giorni, potenzialmente estendendosi fino alla fine del mese.

Meteo, cosa succederà?

Dal prossimo fine settimana, l’anticiclone si rafforzerà e si espanderà con determinazione verso l’Italia, scacciando rapidamente le correnti fresche e instabili.

Tuttavia, la sorpresa più grande arriverà all’inizio della prossima settimana, quando l’anticiclone proveniente dal Nord Africa rischierà di avvolgere l’intera Penisola Italiana come mai prima d’ora in questa prima fase dell’Estate meteorologica.

Proprio in occasione del Solstizio d’Estate, atteso per il 21 Giugno, ci troveremo di fronte alla prima ondata di caldo seria della stagione, grazie all’arrivo dell’anticiclone sub-tropicale.

Il responso dei modelli matematici

Sia il prestigioso modello di calcolo americano GFS che il modello europeo ECMWF concordano su questa evoluzione meteorologica calda durante la terza settimana di Giugno. L’inizio dell’Estate astronomica potrebbe quindi presentare condizioni meteorologiche completamente opposte rispetto ai giorni precedenti. In pochi giorni, passeremo da un clima fresco a un caldo intenso e, talvolta, fastidioso.

Step by step: caldo africano

Le attese per gli amanti del caldo e del mare si tingono di gioia in vista del prossimo fine settimana. A partire dal sabato 17 giugno, sarà finalmente tempo di vera estate, con giornate splendide e soleggiate, e temperature che supereranno i 30 gradi per almeno cinque giorni consecutivi.

Quasi ovunque si registreranno valori intorno ai 30 gradi, con picchi di 33 gradi nelle regioni della Lombardia, Emilia Romagna, nell’entroterra toscano, in Puglia e nell’entroterra delle Isole Maggiori.

Nell’ultima fase di giugno inizieremo a vedere il termometro toccare i 35 gradi. È particolarmente importante che gli anziani adottino le giuste precauzioni, evitando di uscire durante le ore più calde e mantenendosi sempre ben idratati, al fine di prevenire possibili colpi di calore.

Meteo, tendenza ed evoluzione

L’estate è alle porte e, con essa, l’attesa ondata di caldo che si diffonderà dal nord al sud del nostro paese. Finalmente potremo dire addio alla stagione di instabilità meteorologica che ci ha accompagnato fino ad ora.

Ma attenzione, non dobbiamo aspettarci immediatamente temperature costanti di 35 gradi. L’arrivo del caldo sarà graduale, permettendoci di adattarci pian piano alla nuova realtà climatica. Tuttavia, una cosa è certa: questa fase di maltempo costante, che ha martellato le nostre regioni senza tregua per quasi due mesi, finalmente giungerà al termine.

Promontorio anticiclonico

L’imminente arrivo di un potente promontorio di alta pressione subtropicale sta per sconvolgere il clima italiano, soprattutto nella sua seconda fase, mostrandosi invadente e dominante. Sarà un cambiamento significativo che coinvolgerà principalmente le regioni centrali e meridionali del nostro Paese.

Anche se il Nord sarà leggermente meno coinvolto, non potrà comunque sfuggire alle temperature elevate che si aggireranno intorno ai 30-32 gradi, persistendo per diversi giorni.

Meteo: settore alpino con rovesci

Tuttavia, ci sarà un’unica eccezione a questa tendenza: le Alpi. In queste zone l’anticiclone subtropicale potrebbe non manifestarsi in modo estremamente intenso, sulle montagne si formeranno ancora temporali e brevi acquazzoni sporadici.

Saranno fenomeni isolati, che si svilupperanno soprattutto nelle zone montane, mentre le pianure e le valli godranno di un clima prevalentemente asciutto.

Quanto durerà?

L’alta pressione che guadagnerà progressivamente spazio e territorio da sud verso nord, durerà per diversi giorni. Ad oggi, dovrebbe essere presente sulla nostra Penisola a partire dalla giornata di lunedì ed almeno per 7-10 giorni. Avremo, quindi, tempo stabile, caldo in deciso aumento ed assenza di fenomenologia varia.

Sarà, in questo contesto, il primo break estivo importante e di una durata considerevole.