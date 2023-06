By

Grande novità per gli utenti di WhatsApp: si potranno gestire due account diversi sullo stesso smartphone.

In arrivo una gradita novità per gli utenti di WhatsApp: presto, infatti, si potranno gestire due account diversi sullo stesso telefono cellulare. Una funzione molto utile per chi, ad esempio, vuole avere numeri separati da associare a un account lavorativo e/o personale. Scopriamo insieme questa nuova opzione legata all’app di messaggistica istantanea.

WhatsApp: a breve si potranno gestire due account sullo stesso smartphone

Whatsapp è attualmente al centro di una fase di intensa attività, come dimostrato dalla moltitudine di funzionalità in fase di test sulle versioni beta che presto saranno disponibili anche per il grande pubblico.

Tra le ultime feature individuate dai tester, ce n’è una che potrebbe risultare particolarmente utile per chi ha bisogno di utilizzare più account su un unico dispositivo, sia per motivi lavorativi che personali.

Questa nuova opzione sarebbe simile a quella presente su Instagram, che consente di passare facilmente da un account all’altro in modo fluido e intuitivo. Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti di Whatsapp potranno gestire i propri account in modo ancora più efficace e versatile.

La funzione multi-utenze

Immagina di dover gestire diversi numeri telefonici per lavoro e personale, senza dover portare con te più di uno smartphone. Oppure sei in viaggio all’estero e ti serve un numero temporaneo.

Grazie alla funzione multi-utenze, non necessiterai più di trucchi o di app di terze parti come WhatsApp Business.

Con questa funzione, è possibile passare da un numero all’altro – all’interno dell’app – senza dover uscire, proprio come si fa su Instagram per passare da un account all’altro con un semplice tocco.

Questa novità è stata segnalata da Wabetainfo, che ha esaminato le nuove funzionalità introdotte nella versione 2.23.13.5 per Android.

Per quanto riguarda la versione beta dell’app, è possibile accedere alla funzione multi-utenze, selezionando la pagina del profilo all’interno delle impostazioni.

Qui verrà visualizzata una finestra pop-up con le opzioni disponibili. È improbabile che questa funzionalità venga scartata, dato che molti utenti hanno richiesto da tempo questa opzione.

Tuttavia, potrebbe passare ancora qualche mese prima che sia disponibile per il grande pubblico e non solo per i tester invitati a provarla.

Come già successo per altre funzioni introdotte in versioni beta e, poi, integrate nella versione pubblica, come i messaggi modificabili o i canali, la funzione multi-utenze potrebbe seguire lo stesso percorso ed essere, dunque, disponibile solo dopo un certo lasso di tempo.