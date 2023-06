Come creare un canale broadcast su Instagram

Che cos’è un canale broadcast di Instagram e come crearne uno per la propria attività di creator sui social.

I canali broadcast di Instagram permettono ai creator di condividere messaggi con i propri follower in modalità broadcast. Sebbene non rappresenti una grande innovazione, visto che si tratta di una funzione già presente in altri social network, consentono di condividere testo, immagini, sondaggi e reazioni, con la possibilità – in futuro – di supportare anche collaborazioni con ospiti. La nuova funzione è stata annunciata da Mark Zuckerberg, che ha anche deciso di utilizzarla per condividere gli aggiornamenti di Meta.

Cos’è un canale broadcast di Instagram

È evidente che l’ispirazione per i canali broadcast di Instagram proviene dal social meno trendy, ossia Telegram. Questi canali, come quelli di Telegram, sono unidirezionali e ricordano i già noti messaggi broadcast di Whatsapp.

Il sistema prevede che un utente/creatore invii contenuti, quali testo, foto e video, ad un pubblico specifico che può leggerli ma non rispondere agli stessi.

Questo approccio sembra rappresentare un passo indietro rispetto all’idea di peer-to-peer su cui si basano i social network, riavvicinandosi ai vecchi media come TV e radio con una struttura bottom-down di trasmissione.