Cosa significano le strisce gialle e nere sui marciapiedi? Non ci avevi pensato

Probabilmente non te lo sai mai chiesto o è passato troppo tempo da quando hai conseguito la patente, ma sai cosa indicano le strisce gialle e nere al bordo del marciapiede?

Le strisce gialle e nere potrebbero sembrare un segnale marginale, invece sono molto importanti per la segnaletica stradale e per chi ci transita.

Strisce gialle e nere: perché ci sono?

Forse non ci avrai fatto caso oppure le hai studiate quando hai preso la patente. Magari da quella data sono passati troppi anni per fartelo tenere a mente. I segnali stradali e le strisce presenti sulla carreggiata, come le strisce gialle e nere, non dovrebbero essere sottovalutate ma dovrebbero essere individuate e conosciute adeguatamente. Fare attenzione ai segnali stradali è molto importante per non incorrere in sanzioni ma soprattutto, evitare incidenti.

In particolare, si dovrebbero tenere bene a mente e riconoscere i segnali di divieto di sosta che hanno vari scopi di cui, la maggior parte, legati alla sicurezza stradale e al suo ordine. Ad esempio, il divieto di sosta, in alcuni tratti stradali aiuta a mantenere la visibilità dl guidatore, soprattutto se si avvicinano curve o incroci. In questo modo, diminuisce il rischio di incidenti.

I segnali possono aiutare anche i pedoni e i ciclisti che possono attraversare e transitare correttamente in strada. Vediamo nello specifico a cosa servono le strisce gialle e nere vicino i marciapiedi tenendo a mente che nero e giallo sono due colori molto usati nella segnaletica.

A cosa servono

Vicino ai margini dei marciapiedi, in molte città, sono presenti delle strisce gialle e nere che sono situate nella parte verticale del marciapiede, in alcune zone. Si tratta di segnali che, spesso, sono trascurati ma che sono molto importanti per la sicurezza in strada. Cosa significano? Che su quel lato della carreggiata non è possibile sostare. Il divieto vale per tutti i veicoli, indistintamente.

Dunque, se volessimo spiegare meglio l’utilità delle strisce gialle e nere, queste ultime sono un divieto di sosta. I veicoli, però, si possono fermare temporaneamente per la salita e discesa dei passeggeri. Le strisce gialle sono messe in diagonale su uno sfondo nero. Indicano, dunque, che il lato del bordo del marciapiede è riservato soltanto alla circolazione delle auto e non alla sosta.

Naturalmente, c’è una differenza tra divieto di sosta e di fermata. La distinzione è fondamentale. La fermata, infatti, permette a chi guida di fermare il veicolo per tempi brevissimi, al fine di far salire o scendere i passeggeri. Il divieto di sosta, invece, impedisce il parcheggio completamente.

Se rispetterai le strisce gialle e nere potrai contribuire, con il tuo piccolo contributo a mantenere le strade più sicure ed accessibili. In questo modo, le leggi stradali verranno garantite e i diritti e la sicurezza di tutti tutelati.