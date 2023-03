Cosa si sono detti Xi Jinping e Putin a Mosca

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Mosca per una visita di Stato attuata per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e proprio nel momento in cui è stato emesso dalla Corte penale internazionale nei suoi confronti un mandato di arresto per crimini commesse nel conflitto in Ucraina.

Una visita molto attesa e discussa che ha determinato una notevole attenzione internazionale in quanto lo stesso Jinping si è detto improntato a risolvere la questione in Ucraina, cercando di portare un piano di pace per riappacificare i rapporti tra autorità russe e ucraine. In realtà molti vertici internazionali credono che Jinping stia attuando un’azione mirata autoproclamarsi mediatrice d’eccezione in ambito occidentale ma, soprattutto, anche orientale dato che è riuscita a far ricucire i rapporti anche tra Iran e Arabia Saudita interrotti da oltre sette anni.

La visita di Xi Jinping a Mosca per incontrare Putin

Sia il presidente cinese che quello russo hanno pubblicato nella giornata odierna articoli separati dove esponevano la loro visione delle relazioni bilaterali tra Russia e Cina e hanno espresso, entrambi, apprezzamenti reciproci. Il presidente XI ha affermato che la proposta della Cina di porre fine alla crisi in Ucraina è qualcosa che riflette le opinioni globali

Putin invece ha affermato di avere grandi speranze riguardo la visita del presidente cinese A Mosca e lo ha definito un buon vecchio amico. Questo sta avvenendo nel momento in cui la Corte penale internazionale ha deciso di emettere un mandato di arresto internazionale per Putin dopo un’indagine che ha appurato crimini di guerra avvenuti in Ucraina ed è stato contestato a lui alla sua stretta collaboratrice Lvova-Belova di aver rapito bambini ucraini e di averli poi trasferiti in strutture e famiglie russe.

Il portavoce del Cremlino Peskov ha specificato con i giornalisti che la Russia sta reagendo con calma all’ostilità dimostrata con questa decisione e che sta procedendo comunque con calma mentre continua il proprio lavoro.

La Russia ha specificato che ovviamente nell’incontro tra autorità cinesi e russe verrà discusso di pace.

La prima dichiarazioni dopo l’arrivo a Mosca

Il leader cinese Jinping ha voluto rilasciare una dichiarazione iniziale, poco fa, dopo il suo arrivo a Mosca che lo ospiterà in una visita di tre giorni nella quale potrà lavorare al fianco del presidente russo.

Xi ha riferito pubblicamente che: “Cina in Russia sono entrambe le maggiori potenze mondiali e i membri permanenti del consiglio di sicurezza delle Nazioni unite virgola che svolgono un ruolo importante negli affari internazionali. Di fronte a un mondo turbolento in cambiamento, la Cina è disposta a continuare a lavorare con la Russia per salvaguardare fermamente l’ordine internazionale.”

Il presidente cinese ha poi precisato che: “Non vedo l’ora di scambiare opinioni approfondite con il presidente Putin sulle relazioni bilaterali e sulle principali questioni internazionali e regionali di interesse comune durante la visita virgola in modo da tracciare un progetto per il coordinamento strategico Cina Russia e la cooperazione pratica nella nuova era.”

Il Cremlino ha deciso di pubblicare l’elenco dei funzionari che parteciperanno all’incontro Tra il presidente Xi Jinping e il capo di Stato russo Putin.

L’ Agenzia di stampa Ria Novosti ha riportato che all’incontro saranno presenti il vicepresidente del consiglio di sicurezza della Federazione russa Medvedev il vice primo ministro Dmitry Chernyshenko, il leader della Banca centrale russa Elvira Nabiullina, il ministro della Difesa Shoigu, il capo della l’agenzia spaziale russa Roscosmos, Borisov e il direttore del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare, Shugaev.

Ria Novosti precisa inoltre nel comunicato: “Sei vice-premier, l’aiutante presidenziale Maxim Oreshkin, il ministro dello sviluppo economico Maxim Reshetnikov, il ministro dei trasporti Vitaly Savelyev, il ministro delle finanze Anton Siluanov, il capo di Rosatom Alexey Likhachev prenderanno parte ai colloqui in un formato ampliato”.