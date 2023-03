By

È uno degli attori più famosi di Hollywood ma le sue condizioni di salute stanno peggiorando di giorno in giorno. Bruce Willis ha compiuto 68 anni, ma non è stata una festa di compleanno come tutti si aspettavano.

Un mese fa, la famiglia dell’attore aveva comunicato al mondo intero che, dopo il ritiro della star dalle scene a causa di problemi di salute, le sue condizioni stavano degenerando piano piano.

Bruce Willis compie gli anni

Un compleanno che, forse, non ricorderà. Bruce Willis compie 68 anni ed è costantemente circondato dall’amore della sua famiglia e di Demi Moore. Ma le sue condizioni di salute non sono delle migliori. Un anno fa, l’annuncio del suo ritiro dalle scene a causa di una forma di afasia, che gli bloccava il linguaggio. Ed ora, circa un mese fa, l’annuncio della sua famiglia: il celebre attore americano soffre di una forma di demenza frontotemporale.

Una malattia per la quale, purtroppo, non c’è cura alcuna e che colpisce persone di età compresa fra i 40 e i 60 anni. nonostante tutto, però, non è mai stato lasciato solo ad affrontare questo lungo calvario e, accanto a lui ci sono sempre i suoi figli, l’ex moglie Demi Moore e la sua attuale compagna.

Sul web, in queste ultime ore, è presente un video, postato proprio dall’ex moglie di Willis, Demi Moore, dove si vede l’attesa festa di compleanno proprio per i 68 anni di Willis. La Moore, che da qualche tempo si è trasferita a casa dell’ex marito per stargli vicino, ha voluto condividere con il mondo intero e con i fans di Bruce Willis, un momento sì familiare, ma che riguarda tutti coloro che amano e continuano ad amare il celebre attore americano.

Un video di Demi Moore: l’attore, causa la malattia, fa fatica a spegnere le candeline

“Buon compleanno Bruce! Sono così felice di poterti festeggiare oggi. Ti amo e amo la nostra famiglia. Grazie a tutti per l’amore dei calorosi auguri, li sentiamo tutti, con il cuore” – sono le parole poste a margine del video stesso.

Nel video si vede come l’attore sia felice di questa festa per lui, ma fa fatica a spegnere le candeline. Qualche giorno fa, Willis era stato fotografato a Los Angeles, mentre passeggiava insieme a due suoi amici. Sono state le prime immagini dopo la diffusione della notizia del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Allo stesso tempo, qualche tempo fa, l’attuale moglie di Bruce Willis, Emma, aveva chiesto a tutti i paparazzi di cessare la ricerca e la possibilità di fotografare suo marito. Nel video dove chiedeva ciò, Emma Willis spiegava anche di come “il marito ha bisogno di avere spazio intorno a sé quando è in pubblico”.

Una situazione molto difficile che l’intera famiglia dell’attore (l’ex moglie Demi Moore, la sua attuale compagna e i 5 figli) stanno affrontando. Le ultime immagini di questo compleanno non fanno altro che confermare, purtroppo, le condizioni di salute nelle quali Bruce Willis si trova.