“L’Europa è con voi” dice Ursula von der Leyen, dopo la visita in Emilia-Romagna alle aree alluvionate. Alle 18 un nuovo Consiglio dei ministri sull’alluvione.

Ursula von der Leyen ha fatto visita nella giornata di oggi alle aree alluvionate dell’Emilia-Romagna. Insieme a Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini, la presidente della Commissione europea è volata in elicottero per rendersi conto della devastazione che ha colpito il nord-est del nostro Paese, nelle ultime settimane, poi ha promesso la vicinanza dell’Europa. La premier punta – come ipotizzato nello scorso Consiglio dei ministri – al Fondo di solidarietà Ue mentre nel pomeriggio ci sarà un altro Cdm per l’alluvione. Le parole di Meloni e von der Leyen in conferenza stampa.

Seconda visita in Emilia-Romagna per Giorgia Meloni, dopo quella in sordina dello scorso lunedì, stavolta è stato – come aveva detto la premier – il tempo delle “passerelle”. Ad accompagnare la presiedete del Consiglio infatti, in elicottero oltre a Stefano Bonaccini è arrivata anche Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea ha raggiungo Bologna in mattinata, per incontrare la leader del nostro governo, la quale le ha fornito una panoramica dei danni, a 360 gradi. Anche con vista area.

Heart-breaking to see the devastation caused by the floods in the beautiful region of Emilia Romagna.

I have come here to tell you that Europe is mourning with you.

And that we are by your side. https://t.co/mkLbvxHOvj

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2023