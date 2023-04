Conto corrente, attenzione al nuovo virus: sta svuotando tutti i conti in banca

Un nuovo virus in circolazione che attacca direttamente il conto corrente: quali sono i fattori da tenere sotto controllo?

Se la tecnologia da una parte aiuta e facilita le operazioni, dall’altra può creare non pochi danni. È infatti importante fare molta attenzione, perché spesso e volentieri le nuove tecnologie potrebbero portare a sorprese non del tutto positive. Se si parla di conto corrente, viene in mente il posto più sicuro dove lasciare i propri risparmi e un luogo comodo per svolgere ogni tipo di operazione. Gli esperti evidenziano che c’è nuovo virus in circolazione che prende di mira i conti correnti per svuotarli. Facciamo chiarezza?

Nuovo virus che attacca i conti correnti

I conti correnti sono a rischio, soprattutto in un modo dove la tecnologia la fa da padrona. Se svolgere tutte le operazioni via web e app è facile, dovrebbe esserlo anche preservare i conti da possibili attacchi e virus.

Gli hacker sono abilissimi giocatori che mettono a segno sempre tutti i loro movimenti. L’obiettivo primario è quello di svuotare i conti attraverso questo nuovo virus in circolazione. Purtroppo ci sono già tantissime vittime che sono cadute in queste trappole, con estrema facilità.

Gli esperti di Cleafy e Cyble hanno svolto una lunghissima indagine, proprio per capire come funzionasse questo nuovo virus/trojan che sta mietendo vittime sul web. Il suo nome è Nexus, come il dispositivo di Google.

Il maleware è in versione beta ma ha comunque avuto modo di attaccare non poche vittime, svuotando il loro conto corrente in pochi secondi. Il virus è in grado di entrare nello smartphone e poi accedere ai vari dati sensibili. Un pericolo al momento non diffuso ma comunque da conoscere.

Come funziona il virus che attacca il conto corrente

Il trojan viene proposto in maniera intelligente come un servizio a noleggio, invitando a svolgere una azione senza sforzi. Ed ecco che il virus accede a tutti i dati sensibili che sono raccolti all’interno dello smartphone e poi svuota i conti. Il virus non ha limiti e gli hacker sanno bene come muoversi per rubare dati e soldi.

Il noleggio di questo servizio è di 3mila dollari al mese, ma per fortuna al momento non è diffuso. Il funzionamento è semplice, infatti la vittima in questione lo installa sullo smartphone e poi effettua l’accesso con il suo conto. Il virus ha a disposizione i dati e li trasmette al suo hacker.

I ricercatori hanno specificato che questo è un virus beta, ma si teme che con il passare del tempo possa diventare sempre più forte. Inoltre, i malfattori troveranno un modo per renderlo ancora più facile da installare, perché la sua distribuzione è a disposizione anche su applicazioni con sorgenti camuffate. Insomma, come sempre gli esperti raccomandano di non scaricare mai applicazioni o servizi con URL non conosciuti o comunque non ufficiali.