“Gli ultimi giorni con voi…”, il triste messaggio ad Amici: l’annuncio in studio

In studio ad Amici un annuncio inaspettato e triste per tutti i fan del programma. Ha deciso e questi sono gli ultimi giorni.

È così va via un altro pezzo fondamentale del programma Amici di Maria De Filippi. Per molti anni dietro le quinte, ma è comunque stata una vera protagonista anche davanti al palco arrivando seconda durante la sua edizione. Lei scrive canzoni per i cantanti e ha una voce inconfondibile, ma è anche altro perché quando c’è del talento lo si respira a 360°. Con un post di Instagram ha detto arrivederci alla famiglia di Amici di Maria, con un piccolo passo indietro e due in avanti verso la sua musica.

Talenti di Amici, davanti e dietro le quinte

In pochi sanno che un programma come Amici di Maria non finisce nel momento in cui si esce dalla casetta e dal Serale. In realtà, le collaborazioni continuano e i talenti fanno sempre parte di questa grande famiglia.

In una edizione in particolare, Giordana Angi si è fatta notare per la sua voce e bravura oltre che per quelle canzoni scritte anche per i famosi cantanti nazionali.

Quando ha partecipato al Talent, Giordana è arrivata seconda lasciando il premio al suo amico e collega Alberto Urso. Una edizione particolare, che ha potuto contare su cantanti e ballerini di grande successo. Ma per la Angi un programma come Amici è diventato qualcosa di più, una famiglia e anche un lavoro da svolgere dietro le quinte. Il suo addio ha lasciato tutti senza parole.

Addio al Talent di Maria: il post Instagram fa commuovere i fan

Giordana Angi ha lasciato tutti di stucco con il suo post pubblicato su Instagram. Il suo addio alla famiglia di Amici e anche all’etichetta discografica 21Co ha messo l’accento su un nuovo futuro. L’etichetta discografica in questione è stata fondata 4 anni fa insieme al cantante Briga e al figlio di Maria De Filippi Gabriele Costanzo.

Tra i nomi che fanno parte dell’etichetta troviamo Alex e Luigi Strangis.

Il lungo post di Giordana riprende alcuni tra i momenti più significativi all’interno del programma in questi anni di collaborazione. Scrive che per 4 anni questa stata la sua casa, dove ha potuto realizzare dei sogni e anche poter concretizzare quelli di altri ragazzi. Conferma di aver imparato tantissimo e anche di aver dato molto, seguendo i ragazzi del talent dai casting sino alla finale.

Tra gli scatti non manca Maria De Filippi, sempre presente per i suoi ragazzi e i sogni che loro desiderano realizzare. In pochi minuti il post ha ricevuto tantissimi like, con abbracci virtuali da parte dei fan e anche dei suoi colleghi professionisti che fanno parte di questa grande famiglia. Spiccano i nomi di Rudy Zerbi, Umberto Gaudino, Francesca Tocca sino a Briga, collega e amico.