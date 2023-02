Disinstalla queste 17 applicazioni dal cellulare: ti rubano tutte le password

By

Alcune app dovrebbero essere disinstallate dal cellulare perché potrebbero rubare alcuni tuoi dati sensibili. Vediamo quali sono.

Le applicazioni sono fondamentali in un cellulare ma se alcune di loro fossero pericolose? Vediamo di quali si tratta.

Cellulare: l’importanza delle app

Di applicazioni sul cellulare ormai ne esistono per fare ogni cosa (o quasi). Quella che monitora i nostri passi, quell’altra che ci permette di ordinare cibo da asporto, quell’altra del nostro negozio di abbigliamento preferito, l’altra ancora che, direttamente dal cellulare, ci permette di fare sport.

Dal cellulare, però si possono anche effettuare dei pagamenti con l’applicazione del proprio istituto di credito oppure comandare la domotica della nostra casa. Tutte le applicazioni, nella maggior parte dei casi, prevedono l’accesso attraverso delle password. Proprio quelle che alcune tipologie di app, potrebbero spiare e rubare. Ecco perché andrebbero cancellate all’istante.

Nello specifico, di seguito, ti indicheremo diciassette applicazioni da evitare assolutamente e, se ce l’hai già sul telefono, cancellale.

Le app da eliminare

Le 17 applicazioni Android pericolose, potrebbero essere in grado di rubare i dati da cellulare. Le informazioni più appetibili sono informazioni bancarie, codici PIN o password. Ecco perché andrebbero disinstallate urgentemente.

A rivelarlo è stato uno studio di Trend Micro che ha indicato diverse app Android che contengono software. L’obbiettivo è quello di rubare dati estremamente sensibili relativi ai conti bancari e alle password. Tali app potrebbero anche intercettare messaggi di testo per inserire lì il software dannoso.

Trend Micro, nel corso del suo studio ha specificato il procedimento utilizzato dagli hacker per recuperare i dati degli utenti attraverso queste applicazioni. Esse lo fanno attraverso il malware Octo che si installa sul dispositivo della vittima e ottiene le autorizzazioni di base, manterrà il dispositivo attivo e registrerà un servizio pianificato per raccogliere e caricare dati sensibili sul suo server.

Il malware usa anche una rete virtuale per registrare lo schermo dell’utente, incluse informazioni sensibili come credenziali bancarie, indirizzi e-mail e password e codici PIN. Il malware fa anche oscurare lo schermo dell’utente spegnendo la retroilluminazione e disattivando l’audio del dispositivo per mascherare comportamenti dannosi.

Inoltre, questo malware Android è in grado di disabilitare Google Play Protect, normalmente responsabile del controllo delle applicazioni per identificare comportamenti dannosi, che gli consente di raccogliere dati dell’utente come l’elenco dei contatti, le applicazioni installate o persino i messaggi di testo.

Ecco l’elenco delle 17 applicazioni da disinstallare subito:

Call Recorder

Super Cleaner

Document scanner

Eagle photo editor

Rooster VPN

Universal Saver Pro

Call recorder pro+

Extra Cleaner

Crypto Utils

FixCleaner

Lucky Cleaner

Just In: Video Motion

Document Scanner PRO

Conquer Darkness

Simpli Cleaner

Unicc QE Scanner

Si tratta di app che non sono più disponibili sullo store ma che comunque potrebbero essere rimaste sul tuo smartphone.