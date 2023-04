Il segreto per aumentare la taglia dei jeans in 2 mosse: sarà questione di minuti

Scopri come aumentare la taglia dei jeans che non ti vanno più in pochissimi minuti. Ti fa risparmiare denaro. Ecco come.

Se hai dei jeans che non ti vanno più bene, invece di buttarli via o regalarli, puoi considerare di renderli più elastici e comodi. Questo è possibile aumentando la taglia dei jeans in poche e semplici mosse. Il processo richiede un po’ di tempo e abilità nella lavorazione dei tessuti, ma può essere un’ottima opzione per dare una seconda vita ai tuoi vecchi jeans preferiti. Vediamo una guida dettagliata su come aumentare la taglia dei tuoi jeans e renderli più elastici.

Aumentare la taglia dei jeans a casa: come fare

Il primo passo è allargare i jeans. Questo può essere fatto slacciando i jeans e scucendo le due estremità della chiusura. In questo modo, puoi allargare l’apertura dei jeans. Assicurati di avere abbastanza tessuto extra per coprire la nuova fascia elastica che andremo ad aggiungere successivamente.

Dopo aver allargato i jeans, stacca i passanti della cintura e taglia la fascia superiore dei jeans, proprio quella su cui si trovano i passanti. Questo ti darà abbastanza spazio per aggiungere la fascia elastica.

A questo punto, arriva la parte più importante: cucire la fascia elastica all’interno dei jeans. Questo dettaglio è proprio ciò che permetterà ai jeans di essere più elastici e comodi. Prendiamo quindi delle bande di tessuto elastico colorato o a fantasia e le cuciamo con la macchina da cucire all’interno del pantalone, lasciando fuori 7-10cm.

Assicurati di tagliare l’eccesso di tessuto dal bordo del pantalone per evitare che il tessuto elastico si pieghi. Poi, ripieghiamo la fascia elastica in modo che sia visibile all’esterno e cuciamo. Ripieghiamo il tessuto elastico anche all’interno della chiusura e cuciamo sempre con la macchina da cucire.

Rifinire i jeans allargati

Dopo aver cucito la fascia elastica, riposizioniamo i passanti della cintura e cuciamoli. Dopodiché, creiamo l’asola per il bottone della chiusura, tracciando un segno su un pezzo di nastro adesivo di carta, da tenere come riferimento per la macchina da cucire.

In questo modo, avremo ottenuto il ricamo del perimetro dell’asola, e poi ci basta tagliare con un paio di forbici. Cuciamo con ago e filo il bottone sull’altra estremità.

Dopo aver completato i passaggi precedenti, non resta che provare i jeans per assicurarti che la nuova fascia elastica funzioni a dovere e che i jeans ti stiano comodi. Se necessario, puoi aggiungere ulteriori cuciture o modifiche.

Perché aumentare la taglia dei jeans con il fai da te

Allargare i jeans e aumentarne la taglia può sembrare un compito complicato, ma con un po’ di pazienza e abilità nella lavorazione dei tessuti, puoi facilmente rendere i tuoi vecchi jeans più comodi e elastici.

Questo processo non solo ti permetterà di dare nuova vita ai tuoi vecchi capi preferiti, ma ti farà anche risparmiare denaro, poiché non dovrai acquistare nuovi jeans per sostituire quelli che non ti stanno più bene. Inoltre, rendere i jeans più elastici può essere utile anche se sei in fase di perdita o di aumento di peso, poiché ti permetterà di continuare a indossare i tuoi jeans preferiti anche durante queste fasi di transizione.

In conclusione, se hai dei jeans che non ti stanno più bene ma che non vuoi gettare via, segui questi semplici passaggi per renderli più elastici e confortevoli.

In questo modo, potrai continuare ad indossarli e risparmiare denaro, evitando di dover acquistare nuovi jeans. Con un po’ di pazienza e manualità nella lavorazione dei tessuti, puoi facilmente dare nuova vita ai tuoi vecchi jeans preferiti.