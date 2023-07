Considerata la spiaggia più costosa d’Italia: si trova in questa regione

Il Codacons ha stabilito qual è la spiaggia più costosa d’Italia e si trova in una regione che in molti non considerano costosa.

Quando arriva la bella stagione, le persone desiderano ardentemente il mare, crogiolarsi al sole, ottenere una carnagione più scura e fare un tuffo rinfrescante in acque fresche.

Questi desideri sono ciò che le persone anticipano con impazienza durante l’inizio delle belle giornate, quando la luminosità del sole si intensifica e le ore diurne indugiano.

Mentre andare in spiaggia può essere un’esperienza deliziosa, non è priva di spese. Nonostante alcune spiagge possono essere libere, ce ne sono di numerose a pagamento dove bisogna pagare per servizi come ombrelloni e lettini.

Ci si potrebbe chiedere: qual è la spiaggia più costosa d’Italia? Questa domanda può essere un punto di interesse collettivo durante questo periodo dell’anno.

Il Codacons si è assunto la responsabilità di avvisarci sui prezzi esorbitanti che si possono incontrare nella nostra nazione.

Attraverso la loro ricerca, hanno creato un elenco di classifiche che mette in mostra la spiaggia più costosa situata in Puglia, insieme a tutti gli altri risultati che sono stati raccolti dai dati raccolti.

La spiaggia più costosa d’Italia? Nessun dubbio dal Codacons

L’organizzazione dei consumatori ha condotto più indagini e ha scoperto che per l’anno 2023 è stata osservata una ripresa esorbitante delle destinazioni balneari.

Queste località offrono una gamma completa di servizi, come lettini, sdraio, ombrelloni, gazebo e servizi comuni, che si estendono su tutto il litorale.

In genere, un individuo che desidera trascorrere una giornata in riva al mare può aspettarsi di spendere dai 30 ai 35 euro.

È importante notare, tuttavia, che questa cifra è solo una media. In alcune località, come Riccione, il costo può superare i 40 euro. Ci sono invece posti come Gallipoli che possono far pagare fino a 80 euro per una giornata di mare.

Quando si parla delle spiagge più esclusive del mondo, la Sardegna è sicuramente una meta da tenere in considerazione.

Queste spiagge sono note per il loro prestigio e lusso, con un ingresso minimo di 120 euro. Tuttavia, una recente ricerca condotta dal Codacons suggerisce che la spiaggia più costosa da visitare nel 2023 si trovi nel Salento, nello specifico lo stabilimento balneare “Le cinque vele” a Marina di Pescoluse.

Il mese di agosto porta con sé l’opportunità di concedersi un’esperienza di lusso in un gazebo con quattro lettini, teli mare e servizio bar.

Tuttavia, un’esperienza del genere ha un costo non indifferente, con una spesa giornaliera che supera i 1.000 euro. Questa location esclusiva non è accessibile a tutti a causa della sua spesa proibitiva.

La classifica

Ci sono alcune statistiche che sono semplicemente sorprendenti. Ad esempio, Forte dei Marmi fa pagare l’incredibile cifra di 600 euro per una tenda araba, che la colloca in cima alla lista.

Da Twiga, invece, è disponibile un pacchetto composto da un divano, due letti king size, un tavolino e una sedia.

La terza spiaggia in classifica si trova presso l’Hotel Excelsior di Venezia. Il costo di un lettino dotato di comodo materassino e cuscino, insieme a un tavolino, due sdraio e quattro sedie, è di 515 euro.

Senza eccezioni, ci sono stati picchi notevoli rispetto agli anni precedenti. Forte dei Marmi, ad esempio, ha registrato un notevole aumento del 50%, mentre Venezia ha registrato un aumento del 14%.