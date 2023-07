Soltanto 11,99, arriva l’inaspettata offerta dalla LIDL: tutti in fila per averlo in casa

Una nuova grande offerta in volantino riempirà le file alle casse dei supermercati LIDL. Vediamo di cosa si tratta.

LIDL sorprende sempre con le sue offerte e stavolta non deluderà le aspettative di chi potrà accaparrarsi un prodotto utilissimo d’estate ad un prezzo piccolissimo.

La nuova offerta LIDL

Anche questa settimana i supermercati LIDL propongono un prodotto che ingrosserà le file alle casse. LIDL è una catena di supermercati a livello internazionale con sede in Germania. Fondata nel 1973 da Dieter Schwarz, viene considerata oggi come una delle principali catene di discount al mondo ed è particolarmente popolare in Europa. Il nome LIDL deriva dall’unione delle prime due lettere del cognome del fondatore (Schwarz) e il nome del primo negozio aperto (Lebensmittel – alimenti in tedesco).

LIDL è conosciuta per i suoi prezzi competitivi e per l’offerta di prodotti a prezzi scontati. La catena adotta un modello di business discount, puntando a offrire prodotti di qualità a prezzi convenienti. Oltre ai prodotti food, periodicamente il supermercato propone un’ampia gamma di prodotti per la casa e il giardinaggio, abbigliamento, elettronica e molto altro, proprio come il prodotto che stiamo per svelarti.

Tra i punti di forza del discount, il fatto che commercializza principalmente marche private, conosciute come marche proprie. Queste marche offrono prodotti di qualità a prezzi ridotti rispetto ad altri prodotti.

Il prodotto must dell’estate ad un prezzo piccolo

In estate, oltre che con il caldo, bisogna lottare con gli insetti, in particolar modo per le zanzare. Non tutti hanno la possibilità di schermare le proprie porte e finestre montando delle zanzariere professionali.

Per fortuna, esistono le zanzariere estensibili e rimovibili come quella che ci sarà in offerta da LIDL. Tale zanzariera costerà soltanto 11,99 e promette di essere perfetta per tutte le abitazioni. Senza dimenticare che le zanzariere estensibili sono generalmente facili da installare e sono disponibili in diverse misure per adattarsi a finestre e porte di varie dimensioni. Possono essere montate direttamente sulla finestra o sulla porta e possono essere facilmente rimosse o riposte quando non sono necessarie.

Realizzata con una rete in fibra di vetro color antracite, pur dando una buona visibilità, protegge efficacemente dagli insetti. Il prezzo competitivo la rende perfetta per essere acquistata in diversi pezzi. Questo perché si estende da 70 a 130 cm. La marcia in più? La capacità di resistere ai raggi UV. Ciò significa che la zanzariera potrà costituire un investimento ed essere utilizzata per molte estati.

Le zanzariere estensibili sono una scelta pratica ed efficace per proteggere la casa dalle zanzare e dagli insetti volanti senza sacrificare l’aria fresca e la luce naturale. Contribuiscono a creare un ambiente più salutare e confortevole, soprattutto nelle stagioni più calde quando gli insetti sono più attivi. Meglio ancora se si possono acquistare in offerta da LIDL.