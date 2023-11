Sul sito InPA è stato pubblicato ufficialmente il calendario delle prove scritte per il concorso di insegnamento di educazione fisica nella scuola primaria. La prova si terrà il 15 dicembre 2023 e durerà circa un’ora e 40.

La prova si svolgerà precisamente dalle ore 9 alle ore 10.40. Il candidato per accedere al test dovrà porre domanda di partecipazione in una specifica sede regionale e circa due settimane prima dell’inizio verrà pubblicato un avviso, sui rispettivi siti internet e albi, in cui viene comunicato il luogo in cui si svolgerà l’esame.

Il calendario e tutto quello che c’è da sapere sul concorso per insegnare educazione fisica nella scuola primaria

La prima prova si svolgerà il 15 dicembre dalle ore 9 alle ore 10.40. I candidati riceveranno, dunque, un avviso dai rispettivi Uffici scolastici regionali per la sede precisa in cui dovranno recarsi.

Il concorso si articola in tre fasi, la prima prova è scritta e sarà composta da circa 50 quesiti a risposta multipla. I candidati supereranno la prova se riescono ad ottenere circa 50 punti su 100.

A seguire vi sarà la prova orale che durerà massimo 30 minuti e sarà utile a verificare la preparazione dei vari concorrenti.

E infine, come ultima fase, vi sarà la valutazione dei titoli di merito.

In totale sono disponibili circa 1.740 posti suddivisi nelle varie regioni. La regione con il maggior numero di posti disponibili è il Lazio.

In cosa consisterà la prima prova scritta

La prima prova scritta durerà circa 100 minuti, dalle ore 9 alle ore 10.40, fermo restando gli eventuali tempi aggiuntivi.

Essa si articolerà, come già accennato, in 50 quesiti a risposta multipla. Di questi 40 si baseranno sull’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato, cinque sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Infine, altri cinque sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico con l’intento di migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento scolastico.