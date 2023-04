Con questo metodo i pulsanti del telecomando torneranno come nuovi in 2 minuti

Ripara i pulsanti del telecomando che non funziona in modo semplice e veloce, basta pulirli. Ecco come fare.

Ci siamo passati tutti. Siamo seduti comodamente sul divano, pronti a guardare la nostra serie TV preferita o il film che abbiamo aspettato per tanto tempo, quando ci rendiamo conto che il telecomando non funziona. Prendiamo in mano il telecomando e iniziamo a premere i pulsanti con sempre maggior forza, ma non succede nulla. Potrebbe sembrare la fine della serata, ma non disperate! A volte, per riparare un telecomando TV che non funziona, serve solo pulirlo. Scopriamo come.

Ripara re i pulsanti del telecomando: preparazione

Prima di procedere con l’effettiva pulizia dei pulsanti, dobbiamo preparare il telecomando per lavorare in sicurezza. Il primo passo è quindi quello di rimuovere le batterie dal telecomando. Questo è importante per evitare di danneggiare il dispositivo durante il processo di pulizia.

Inoltre, è importante verificare che il telecomando non sia umido o bagnato, in caso contrario attendete che si asciughi completamente prima di procedere alla pulizia. Successivamente, apriamo il telecomando per arrivare ai tasti all’interno.

Ci sono diverse tecniche per aprire un telecomando, ma la maggior parte dei modelli sono progettati in modo tale che sia possibile aprire la parte posteriore del telecomando rimuovendo le viti o le clip di fissaggio.

In via eccezionale, potremmo pensare di utilizzare uno strumento di ripiego per fare leva, come un coltello o una carta rigida. Una volta aperto il telecomando, possiamo iniziare a pulire i pulsanti.

Come pulire i pulsanti

Spesso, i pulsanti non funzionano correttamente perché non sono stati puliti bene e presentano tracce di grasso o polvere. Per farli tornare come nuovi, quindi, basta solo pulirli correttamente, e farlo è davvero elementare. Aprendo il telecomando, osserveremo che i pulsanti hanno una piccola gomma sotto di essi che può essere rimossa facilmente.

Per iniziare, rimuoviamo questa gomma dai pulsanti che non funzionano. In alcuni casi, i pulsanti potrebbero essere bloccati o inceppati. In questo caso, è sufficiente rimuovere la gomma e pulirla con un pezzetto di carta vetrata. Questo aiuta a rimuovere le tracce di grasso e sporcizia che impediscono ai pulsanti di funzionare correttamente.

Prima di rimontare la gomma dei pulsanti, è importante pulire l’interno del telecomando. Utilizziamo un batuffolo di cotone e dell’alcol per pulire delicatamente l’interno del telecomando, in modo da rimuovere eventuali tracce di polvere o sporcizia. Assicuriamoci di non utilizzare troppo alcol, in quanto potrebbe danneggiare i circuiti interni del telecomando.

In alternativa, per riparare i singoli tasti che non hanno un buon collegamento possiamo usare dei piccoli quadratini di nastro adesivo metallico. Per farlo, applichiamo un piccolo quadratino sul fondo del pulsante, in modo che aumenti la pressione esercitata sul circuito quando viene premuto.

Questo può aiutare a ripristinare il contatto elettrico dei pulsanti che non funzionano correttamente. Una volta applicato l’uno o l’altro metodo, richiudiamo il telecomando.

Prima di serrare le viti, verifichiamo che tutte le parti interne del telecomando siano a posto e che i pulsanti funzionino correttamente. In caso contrario, è necessario ripetere il processo di pulizia o verificare se ci sono altri problemi hardware o software.