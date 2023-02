Spray anti polvere, bastano solo 3 ingredienti per eliminarla da ogni angolo di casa

Ecco un valido spray anti polvere che sarà un vostro valido alleato. Per ottenerlo basteranno solo 3 ingredienti e eliminerete la polvere da ogni angolo di casa. Ecco cosa bisogna fare nello specifico.

Quando si hanno problemi di polvere, in tanti cercano di optare per un rimedio del tutto naturale, rispetto ai prodotti presenti in commercio. Vediamo uno dei metodi più efficaci da usare in questi casi. Per merito di uno spray che vi lascerà letteralmente a bocca aperta, potrete contare su dei risultati strabilianti. Potendo così risolvere in modo valido il problema dell’accumulo di polvere in casa.

Come liberarsi dell’eccesso di polvere in casa

Quando si parla della propria casa ci sono sicuramente tante cose da sapere e da conoscere per ovviare a diversi fastidi, come quello della polvere per esempio.

Insomma chi non ha provato almeno una volta a liberarsi della polvere e in maniera definitiva senza però riuscirci mai?

Ecco che forse è arrivato il momento di risolvere tutto questo e in modo semplice e immediato.

Volete finalmente trovare un modo pratico ed estremamente efficiente per potervi liberare del problema dovuto dall’eccesso di polvere? Con uno spray anti polvere che si può realizzare senza alcuna difficoltà in casa, potrete contare su un ottimo alleato per contrastare gli accumuli di polvere nella vostra abitazione.

Un prodotto completamente naturale e molto semplice, per quanto concerne la sua preparazione.

Esattamente si tratta di un rimedio assolutamente naturale e molto funzionale, di grande utilità per riuscire a eliminare ogni residuo di polvere in casa. Tra l’altro rappresenta un’alternativa sicuramente molto più vantaggiosa, dal punto di vista economico, rispetto ai tanti prodotti proposti nel settore commerciale.

Uno spray naturale che quindi non è costituito internamente da elementi chimici che, come sappiamo bene, sono decisamente nocivi per l’ambiente che ci circonda ma pure per il nostro benessere.

Pertanto trattandosi di ingredienti totalmente naturali, questo spray si può andare a utilizzare senza alcun problema su qualsiasi genere di superficie. Quindi sono inclusi pure quei ripiani costituiti dal legno o in vetro, oltre che sui tessuti.

Come è stato sottolineato poc’anzi, si parla di un prodotto naturale. Malgrado questo, si consiglia comunque di cominciare a usarlo prima sui punti più nascosti della vostra casa, spruzzandone un poco su alcune superfici. Non dovrebbe verificarsi nulla di problematico, ma si suggerisce sempre di testare perfettamente gli ingredienti prima di adoperarli.

Ecco quindi come proseguire con la sua preparazione.

Il procedimento per realizzare lo spray anti polvere naturale

Cosa fare nel concreto in tal senso?

Come prima cosa, bisognerà munirsi di tre semplici elementi per preparare il prodotto in questione. Infatti avrete bisogno di un panno costituito da microfibra, un altro in cotone e di un contenitore in versione spray.

Dopodiché si passerà agli ingredienti necessari per la realizzazione di questo spray. Il primo è l’acqua che deve essere preferibilmente demineralizzata e con un quantitativo corrispondente a 250 ml. Poi serve il sapone di Marsiglia in formato liquido, per la precisione si avrà necessità di un paio di cucchiai pieni di questo sapone. Altri ingredienti utili per la preparazione sono un olio essenziale della profumazione che preferite. Di questo serviranno 5 gocce. Infine olio extravergine di oliva: un cucchiaino.

Se non avete l’acqua di tipo demineralizzato, potete crearvela direttamente in casa con questo procedimento. Si dovrà prendere una ciotola e metterla su una pentola riempita precedentemente con l’acqua.

Quest’ultima si dovrà coprire con un coperchio e posizionarla sul fuoco. Appena l’acqua inizierà a bollire, si procederà andando ad applicare del ghiaccio sul coperchio di questa pentola.

Dopo poco tempo, l’acqua sia del vapore che della condensa dovuta dal ghiaccio andrà a raccogliersi all’interno della ciotola.

A questo punto vi ritroverete con l’acqua perfettamente demineralizzata.

Ultimi step da eseguire: ecco cos’altro bisogna sapere a tal proposito

Infine per quanto concerne lo spray, non dovrete fare altro che versare in un recipiente tutti gli ingredienti elencati precedentemente, mescolandoli poi tutti insieme. Di seguito dovrete provvedere a travasare il contenuto ottenuto all’interno del contenitore spray, agitandolo con forza.

Così potrete iniziare a usarlo spruzzandolo sull’apposito panno in microfibra, passandolo sui ripiani da pulire.

In seguito alla vaporizzazione, passerete il panno in cotone per asciugare bene e le superfici risulteranno brillanti e perfettamente pulite.

Ecco che grazie a questi passaggi potrete liberarvi della vostra polvere in eccesso e in un modo del tutto naturale. Come detto i risultati saranno davvero così evidenti e immediati che non avrete più necessità o bisogno di ricorrere a prodotti chimici e costosi che vi fanno perdere tempo e soldi.

Anche perchè questo prodotto è così naturale che potrete solo guadagnarci in tutti i sensi. La polvere così sarà solo un brutto ricordo e molto lontano. Provare per credere!