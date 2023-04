Instagram introduce una nuova funziona che permette agli utenti di inserire fino a 5 link nella bio del proprio profilo.

È uno dei social network più usati al mondo: parliamo di Instagram, che conta oltre un miliardo di utenti attivi mensilmente. Chiunque abbia un profilo Instagram sa che l’unico posto in cui mettere un link cliccabile è nella bio. Tuttavia, finora era possibile inserire solo un singolo link alla volta nella propria biografia.

Le cose stanno per cambiare: Instagram ha recentemente annunciato una nuova funzionalità che permetterà di aggiungere fino a cinque link diversi sulla propria bio, aprendo così nuove possibilità per gli utenti e le aziende che vogliono promuovere il proprio contenuto su questa piattaforma sociale.

Instagram, si potranno inserire fino a 5 link in bio

Instagram non smette mai di sorprenderci! La piattaforma ha introdotto una funzionalità molto attesa dagli utenti: la possibilità di inserire fino a cinque link nella bio del proprio profilo. Questo significa che gli utenti della famosa app social potranno condividere più contenuti e informazioni importanti direttamente dalla loro pagina principale.

Come utilizzare questa nuova funzionalità? È davvero semplice. Basta aprire il proprio profilo Instagram, cliccare sulla sezione Modifica Profilo e poi su Sito Web. Da qui è possibile aggiungere i link ai propri siti web, blog o account social.

I vantaggi della nuova funzionalità sono molteplici. In primo luogo, gli utenti possono offrire un’esperienza più completa ai propri follower attraverso l’inserimento dei vari link nella bio. Questo nuovo strumento consente agli influencer e alle aziende di inviare traffico diretto verso le proprie pagine web o prodotti in vendita.

Tuttavia ci sono anche alcune limitazioni da considerare quando si utilizza questa nuova funzionalità. Ad esempio, c’è ancora un limite al numero di caratteri che possono essere inseriti nel campo Sito Web della bio (circa 140). Non sarà possibile visualizzare tutti i cinque link contemporaneamente: gli utenti, infatti, dovranno scorrere per vederli tutti.

In generale la nuova opzione multi-link rappresenta un passo avanti importante per Instagram, poiché offre maggiore flessibilità agli utenti nell’esprimere sé stessi e promuovere i loro interessi online.

Come usare la nuova funzionalità

La nuova funzionalità di Instagram che consente di inserire fino a cinque link nella bio ha aperto un nuovo mondo di opportunità per gli utenti dell’app. Come si può sfruttare al meglio questa innovazione?

Innanzitutto, è importante scegliere attentamente i link da inserire nella propria bio. Essi dovrebbero essere pertinenti ai contenuti che si condividono sul proprio profilo e utili per i propri follower.

Per esempio, se si gestisce un account aziendale, potrebbe essere una buona idea includere il link al proprio sito web o blog aziendale. Se, invece, si tratta di un influencer che lavora su più piattaforme social, ci sarebbe la possibilità di condividere altri profili social media in cui l’influencer è attivo.

La scelta dei cinque link dovrebbe anche tener conto della stagionalità e degli eventi speciali in corso durante l’anno. Si potrebbero aggiungere promozioni o offerte speciali limitate nel tempo o collegamenti ad eventi specifici.

Infine, è importante ricordarsi di aggiornare costantemente i link presentati sulla propria bio per mantenere sempre freschi e rilevanti i contenuti presentati ai propri seguaci su Instagram.

Vantaggi della nuova opzione

La nuova funzionalità di Instagram che consente di inserire fino a cinque link nella bio ha molteplici vantaggi. In primo luogo, questa opzione offre maggiori opportunità per gli utenti che utilizzano la piattaforma come strumento per il business. Infatti, con l’opportunità di aggiungere più link, le aziende possono pubblicizzare prodotti o servizi specifici direttamente dalla loro pagina profilo.

In secondo luogo, questa funzionalità permette agli utenti di creare mini-menu all’interno della loro bio in modo da indirizzare i follower su pagine specifiche del loro sito web o blog. Ciò può essere particolarmente utile nelle campagne promozionali mirate.

In terzo luogo, questa opzione offre una maggiore flessibilità agli influencer e ai creatori di contenuti. Essendo in grado di includere più collegamenti nella propria bio significa avere un controllo maggiore sulle risorse esterne da cui vogliono far conoscere il proprio lavoro.

Infine, questo nuovo aggiornamento riduce anche la necessità dei cosiddetti “link in bio” servizi esterni che forniscono solitamente un solo collegamento cliccabile sulla piattaforma social media. Adesso non sarà più necessario utilizzarli, poiché gli utenti potranno avere accesso a diverse pagine dal profilo Instagram stesso.

Svantaggi della nuova funzionalità di Instagram

La nuova funzionalità, dunque, potrebbe sembrare una manna dal cielo per molte aziende e influencer. Tuttavia, come ogni novità, presenta anche alcuni svantaggi.

Il primo svantaggio è legato alla gestione dei link stessi. Infatti, se si decidono di inserire tutti e cinque i link disponibili, potrebbe risultare difficile capire quale sia stato cliccato più volte o quale abbia portato maggiori conversioni. Il continuo aggiornamento dei contenuti collegati ai vari link può diventare un lavoro stressante da gestire.

In secondo luogo, la presenza di più link nella bio potrebbe confondere gli utenti che visitano il profilo dell’azienda o dell’influencer. La scelta dei contenuti da collegare dovrebbe essere attentamente ponderata in modo tale da non creare disorientamento all’utente finale.

Infine è importante considerare l’impatto sulla esperienza dell’utente: l’eccessivo utilizzo della nuova funzionalità può infastidire gli utenti che visualizzano la bio su dispositivi mobili con schermi piccoli oppure rendere difficoltosa la lettura delle informazioni presentate.

Nonostante questi aspetti negativi della nuova funzionalità di Instagram, resta comunque un ottimo strumento per promuovere diversi contenuti contemporaneamente aderendo alle esigenze degli account business sempre attuali sul mercato digitale.