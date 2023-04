È finita con una vittoria, quasi a metà, la partita della Juventus con la giustizia sportiva per quanto riguarda il primo filone d’inchiesta, quello sulle plusvalenze, per cui la squadra di Massimiliano Allegri era stata penalizzata di 15 punti dalla Corte d’appello federale a gennaio. Il Collegio di garanzia del Coni, infatti, che da ieri era riunito in camera di consiglio, ha deciso di accogliere in parte il ricorso presentato dalla difesa dei bianconeri e rispedire, quindi, la palla in Figc che, ora, dovrà rivedere i punti di penalizzazione dati alla Vecchia Signora perché, se la riapertura del procedimento è stata corretta, non lo sono state altrettanto le motivazioni che hanno anche aumentato la pena chiesta dall’accusa (era di 9 punti).

La decisione, però, non toglie dai guai la Juventus, che sarà chiamata a breve a rispondere anche sulla manovra stipendi – è arrivata la notifica della chiusura delle indagini da parte della procura federale, e difficilmente si arriverà a un’archiviazione del caso.

Vittoria a metà per la Juventus: il Collegio di garanzia del Coni rispedisce la palla alla Corte d’appello federale, che potrà diminuire i punti di penalizzazione inflitti alla società sul caso plusvalenze

Arriva una buona e una cattiva notizia, oggi, per la Juventus di Massimiliano Allegri. Con l’Inter e il Milan che si giocheranno la finale di Champions League come nel lontano 2003, i bianconeri – che giocheranno alle 21 in Europa League contro lo Sporting Club de Portugal per giocarsi il penultimo atto del secondo torneo targato Uefa – hanno vinto a metà la partita contro la giustizia sportiva.

Il Collegio di garanzia del Coni, infatti, chiamato a ribaltare o confermare la sentenza della Corte d’appello federale che a gennaio, sul caso plusvalenze, aveva inflitto alla squadra torinese 15 punti di penalizzazione, ha rispedito la palla ai giudici federali che dovranno rivedere la condanna (ma non la cancelleranno), diminuendo con molta probabilità il peso afflittivo.

Se il processo poteva e doveva essere riaperto, la presidentessa del massimo organo di giustizia sportiva, Gabriella Palmieri Sandulli, assieme ai numeri uno delle altre sezioni Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D’Alessio, riuniti in camera di consiglio da ieri aalle 14:30 hanno accolto le richieste degli avvocati della Juventus che vedevano, appunto, la motivazione data da Mario Luigi Torsiello “omessa e insufficiente”.

Ecco il comunicato con cui il Coni ha annunciato l’accoglimento del ricorso del club: “Accoglie i ricorsi iscritti al R.G. n. 17/2023 (Vellano/FIGC e altri), al R.G. n. 18/2023 (Nedved e altri/FIGC e altri) e al R.G. n. 13/2023 (Juventus/FIGC e altri), nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A“.

Ma non è tutto oro quello che luccica, e al di là del fatto che la squadra del tecnico toscano potrebbe non tornare comunque ad avere gli stessi punti che ha ottenuto sul campo, la decisione potrebbe complicare le cose non poco per quanto riguarda gli altri filoni di inchiesta, quello sulla manovra stipendi, per esempio.