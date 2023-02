Con questo la polvere non sarà più un problema a casa: lo usano anche in hotel

La polvere può essere un bel problema in casa. Vediamo come rimuoverla con un metodo efficace che adoperano anche in albergo.

Addio a vecchi spolverini, con questo metodo la polvere ti sembrerà molto meno problematica e dovrai spolverare molto meno.

Polvere: che disagio

La polvere in casa si accumula molto facilmente e velocemente. Per far sì che la nostra casa sia pulita e splendente bisogna spolverare con molta frequenza. Togliere la polvere, inoltre, è fondamentale soprattutto quando in casa vivono persone allergiche o con patologie respiratorie.

Spesso, ci ritroviamo a spendere molti soldi per prodotti che non sempre mantengono le promesse. Panni cattura polvere spesso non biodegradabili, come pure le salviette. Senza dimenticare l’enorme dispendio di tempo e di energie che, invece di stare lì a togliere la polvere, potremmo dedicare ad altre cose decisamente più piacevoli e noiose.

Oggi, però, vogliamo spiegarti un metodo veloce ed efficace per rimuovere la polvere e dedicare molto meno tempo alle pulizie. E’ talmente efficace che viene utilizzato anche da chi fa le pulizie negli hotel. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

Il metodo per rimuoverla velocemente e meno spesso

Ti piacerebbe spolverare meno spesso la tua casa? Il metodo che stiamo per farti vedere è molto efficace, soprattutto laddove la polvere si accumula di più come mensole e battiscopa.

Per mettere in pratica questo metodo, dovrai togliere la polvere come di consueto. In questo modo, la superficie risulterà già pulita. In secondo luogo, dovrai procurarti un panno in microfibra e un balsamo per capelli, sì hai letto bene.

A questo punto, dovrai mettere una piccola quantità di balsamo sul panno. La quantità da utilizzare, naturalmente, dipenderà dalla grandezza della superficie da pulire. La pezza con il balsamo sopra, dovrà essere passata sulla superficie pre pulita. In questo modo, in futuro, su quella superficie, si accumulerà meno polvere nel corso del tempo.

Il motivo è semplice: con l’applicazione del balsamo la polvere farà più fatica ad attaccarsi alla superficie trattata. Ecco perché la quantità di balsamo da utilizzare dovrà essere esigua, per evitare che si veda o che possa fare aloni.

Ripeti l’operazione su tutte le superfici che ne avranno bisogno. Si tratta di un metodo che funziona soprattutto su quelle superfici che non vengono usate spesso e che, quindi, accumulano più polvere come, appunto, le mensole, i battiscopa, le porte.

Ovviamente, la polvere non sparirà. Semplicemente non si attaccherà alla superficie ma cadrà sul pavimento dove tu potrai facilmente aspirarla via con le tue pulizie quotidiane con l’aspirapolvere.

Quando la polvere si depositerà sulle superfici trattate, allora non dovrai far altro che ripetere il processo. Rimarrai stupito dal notare, però, che una nuova passata non sarà necessaria prima di quindici giorni.