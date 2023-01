Come togliere la puzza di chiuso in casa, basteranno giusto 3 foglie

La puzza di chiuso in casa può essere un bel fastidio. Per fortuna, esiste un rimedio naturale per scongiurarlo per sempre. Vediamo quale.

Soprattutto nelle case chiuse da molto tempo, può capitare ci sia puzza di chiuso e arieggiare, spesso, non basta.

Puzza di chiuso: perché capita

Quando una casa resta chiusa per parecchio tempo, potrebbe verificarsi una spiacevole puzza di chiuso. Ciò è dovuto al fatto che non si è cambiata l’aria da tempo. Può accadere alle seconde case ma anche nelle abitazioni in cui si vive quotidianamente. Con il freddo, infatti, si è più restii a far cambiare l’aria per evitare di disperdere il calore.

Inoltre, gli infissi moderni è difficile che facciano circolare bene l’aria anche se sono chiusi. Senza dimenticare che il cattivo odore può essere anche dovuto all’umidità e alla presenza di batteri o altro. Oltre a far cambiare l’aria, spesso si utilizzano dei prodotti chimici per profumare l’ambiente che non fanno altro che peggiorare, alla lunga, la situazione di puzza. Vediamo, dunque, come ovviare a questo problema con un rimedio naturale, economico e facilmente reperibile.

Il rimedio naturale

La puzza di chiuso ci può essere anche in armadi e cassetti oltre che in casa in generale. Gli spazzi piccoli e chiusi sono quelli che maggiormente possono immagazzinare la puzza. il rimedio naturale da utilizzare sin da subito è l’alloro in foglie.

Con le foglie di alloro andrai a realizzare un sacchetto da porre all’interno degli armadi e dei cassetti colpiti dalla puzza. Abbi cura di utilizzare un sacchetto in tessuto naturale, con la trama molto larga. Le foglie dovranno essere cambiate periodicamente e devono essere 5/6.

L’alloro, oltre a profumare, può essere anche un ottimo deterrente contro insetti e tarme. Un’altra soluzione è quella di usare un infuso profumato, per profumare tutta casa. Metti le foglie di alloro in un pentolino con l’acqua. Oltre alle 4 foglie da far bollire, aggiungi anche un cucchiaino di bicarbonato. Dopo che l’acqua è arrivata a bollore, spegni il fuoco e porta il pentolino in tutte le stanze.

L’alloro può essere messo anche in bagno. Insieme all’acqua calda, metti qualche foglia spezzettata in una ciotolina. Aggiungi del bicarbonato e lascia in bagno appoggiato. Sarà un profumatore naturale. L’odore delle foglie di alloro, oltre a togliere la puzza, libera le vie respiratorie e da benessere. Per questo motivo, un rametto potrebbe essere messo anche nel soffione della doccia per aumentare gli effetti positivi dell’acqua calda e profumare naturalmente.

Attenzione a non esagerare con le quantità, poiché chi ha allergia potrebbe essere ipersensibile con l’alloro. In ogni caso, non dimenticare di mettere qualche foglia di alloro in fondo ai mobili o ai cassetti per prevenire la comparsa di puzza.