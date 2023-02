Come togliere il grasso dai mobili di legno in cucina e farli risplendere in pochi minuti

I mobili in legno della cucina sono quelli che si sporcano maggiormente. Vediamo come eliminare lo sporco con un metodo naturale.

Quando si cucina, lo sporco si può depositare sui mobili di legno. Per fortuna, non bisogna affidarsi sempre a prodotti chimici per pulire.

Mobili di legno della cucina: perché si sporcano

La cucina è la stanza che maggiormente può sporcarsi e con essa tutti i mobili di legno che la compongono. Sporcare la cucina è inevitabile: nella stanza, infatti, si ha a che fare con le preparazioni dei cibi e, anche se si sta molto attenti, i mobili di legno si sporcano. Vuoi con residui di cibo, vuoi con piccoli incidenti, vuoi con i vapori della frittura o altre preparazioni.

Spesso, per pulire i mobili di legno della cucina ci affidiamo a prodotti chimici che, oltre a costare parecchio, possono essere dannosi per l’ambiente e logorare i nostri mobili in legno. Dei mobili realizzati con questo materiale, infatti, dovrebbero essere trattati con cura per evitare che si danneggino o sbiadiscano in qualche modo.

Per fortuna, ci servirà, oltre che ad un po’ di olio di gomito, un metodo naturale che, dopo averlo provato, siamo sicuri non abbandonerai mai. Vediamo cosa ci occorre.

Un rimedio naturale da utilizzare subito

Per prima cosa, ci servirà una grattugia, proprio quella dove grattiamo il formaggio. Il secondo elemento di cui avremo bisogno è una saponetta, che sia di sapone di Marsiglia o della tipologia che preferisci. Dopo aver grattato la quantità necessaria di saponetta, metti il risultato ottenuto in una padella.

Nella padella, dovremmo aggiungere mezzo litro di acqua che andrà a ricoprire tutto il sapone grattugiato messo preventivamente. L’altro ingrediente da aggiungere è una tazza circa di Coca Cola. Bisognerà accendere il fuoco sotto la padella e far cuocere il composto per circa cinque minuti. Ti accorgerai quando tutto è pronto quando il sapone si sarà sciolto completamente.

Lasciamo raffreddare il composto per circa dieci minuti e mettiamolo in una ciotolina di vetro. Al composto, è necessario aggiungere una tazzina di aceto di vino bianco. Dopo, potremo mettere il mix così ottenuto, in un contenitore, tipo quello del detersivo per i piatti, con un dosatore. In questo modo, all’occorrenza, potremmo usare questo mix molto efficace, su una spugna o un panno morbido in microfibra e potremo pulire i nostri mobili di legno.

Prima di utilizzarlo su tutta la superficie del mobile, però, sarà necessario provarlo su una piccola porzione di legno per vedere come reagisce. Dopo aver passato la soluzione, vedrai come il grasso dai tuoi mobili della cucina, e non solo, viene via velocemente. Dopo averlo passato procedi sciacquando con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida.