Non c’è solo la Champions League ad animare le serate feriali degli appassionati di calcio. Da oggi, infatti, sono iniziati anche i sedicesimi di Europa e Conference League che hanno visto impegnate rispettivamente la Roma e la Juventus, e la Fiorentina e la Lazio. Gli uomini di José Mourinho non sono stati molto fortunati, dopo i legni colpiti hanno subito il gol della vittoria del Salisburgo all’87esimo, meglio è andata ai bianconeri, ma non poi così tanto, considerato che non si è riusciti ad andare oltre il pari contro il Nantes.

A fare davvero la differenza sono state le due squadre impegnate in Conference, Luka Jovic e Arthur Cabral sono scesi come una valanga sul Braga, in Portogallo, concedendosi una doppietta ciascuna. I biancocelesti di Maurizio Sarri, loro in casa contro il Cluj, dopo la partenza shock per l’espulsione di Patric, hanno vinto grazie al ritorno al gol di Ciro Immobile. Da sottolineare, poi, il pareggio spettacolare tra il Barcellona e il Manchester United, con i blaugrana di Xavi Hernandez che hanno anche rischiato di perdere contro i Red Devils.

Come sono andate le partite delle italiane in Europa League: nì la Juventus, sfortunata la Roma

Non saranno notti magiche come quelle della Champions League, ma anche quella della seconda competizione Uefa, l’Europa League, appunto, hanno il loro perché, specie per una Juventus che, ora come ora, è fuori da tutto considerati i 15 punti di penalizzazione che gli sono stati comminati dalla Corte d’appello federale della Figc. Con questi presupposti è difficile pensare che non ci sia una spinta in più, una motivazione in più per andare avanti e magari portare a casa un trofeo extra Italia che manca ormai da tanto tempo nella bacheca dei bianconeri. Ma è tempo di far parlare in campo, e iniziare da una Roma che, invece, è stata molto sfortunata.

SALISBURGO-ROMA 1-0 – I giallorossi di José Mourinho, l’unica delle squadre romane rimasta in Europa League, iniziano il cammino ai sedicesimi di finale contro una vecchia, ma neanche troppo, conoscenza del Milan. È proprio a causa dei campioni d’Italia, infatti, che gli austriaci, già ampiamente qualificati ai playoff nel campionato di casa, sono stati retrocessi nella seconda competizione dell’organo presieduto da Aleksander Ceferin. Se all’andata, alla Red Bull Arena, arrivò solo un pareggio, al ritorno al San Siro gli uomini di Stefano Pioli persero capre e cavoli tornando a casa con quattro gol presi.

Ora di nuovo un’italiana, che con i rossoneri condivide la posizione in classifica, la terza, e che non è affatto un osso semplice dato che ad allenarlo c’è quello Special One che appena sente profumo di Europa brilla come non mai, e ne sa qualcosa il Feyenoord, per ultimo, che ha dovuto abdicare al re nella finale di Conference dello scorso anno. Adesso è passato del tempo, e l’eroe di quella serata calda se n’è andato – sì, è Nicolò Zaniolo -, ma anche senza di lui, e soprattutto con una coppia come Paulo Dybala e Tammy Abraham, si può sognare in grande.

Il portoghese li schiera entrambi, anzi si presenta in Austria proprio con la formazione tipo. A inizio ripresa, però, Mourinho è costretto a mandarne uno ai box, la Joya, infatti, ha rimediato un problema muscolare al flessore della coscia destra, che al momento sembra solo un sovraccarico, al suo posto entra Zeki Celik, il peggiore in campo contro la Cremonese ai quarti di finale di Coppa Italia, e infatti da allora non troppo fortunato nei turni del mister.

E non sono fortunati neanche oggi i giallorossi, perché al 73esimo, il colpo di testa di Bryan Cristante da corner si infrange sul palo alla destra, negandogli la gioia di un gol che forse avrebbe meritato. Non va meglio, otto minuti dopo, ad Andrea Belotti, entrato al posto dell’inglese. L’ex capitano del Torino trova lo spazio per raggiungere un traversone da calcio d’angolo e lascia partire un tiro che, stavolta, finisce sulla traversa. Ma questi sono solo due presagi di una beffa che viene consumata all’87 quando Strahinja Pavlovic crossa morbido in area e Nicolas Capaldo di testa salta più in alto dei difensori della Roma e insacca sulla sinistra. Non c’è neanche tempo di recuperare perché sì, finisce così.

JUVENTUS-NANTES 1-1 – Nella sagra degli orrori di Torino, tra Juventus e Nantes non vince nessuno, solo i tanti errori, arrivati da una parte e dell’altra. A passare in vantaggio sono i bianconeri con Dusan Vlahovic, ma a pareggiare i conti, nella seconda frazione, è Ludovic Blas che praticamente spegne un po’ di speranze alla Vecchia Signora, anche se c’è ancora il ritorno, la settimana prossima, e tutto è ancora da vedere, come l’arbitro al Var quasi allo scadere che infierisce sugli uomini di Massimiliano Allegri e non concede loro un rigore che farà discutere, tanto.

LE ALTRE PARTITE –

Ajax-Union Berlino 0-0

Barcellona-Manchester United 2-2

Salisburgo-Rennes 2-1

Bayer Leverkusen-Monaco 2-3

Siviglia-PSV 3-0

Sporting -Midtjylland 1-1

Conference League, la Fiorentina a valanga in Portogallo, la Lazio regge grazie a Immobile

E c’è anche la Conference League, la stessa competizione vinta l’anno scorso, dicevamo, dalla Roma, che adesso vede impegnate la Lazio di Maurizio Sarri e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, due storie diverse di un campionato anomalo. Perché se da una parte i Viola galleggiano, e male, dall’altra i capitolini hanno vissuto momenti bellissimi – come la vittoria contro l’Atalanta, quella con i giallorossi nel derby e contro il Milan – ma si sono anche persi in altre situazioni, e ora è proprio un periodo di quelli, in cui a pesare è un digiuno di Ciro Immobile dal gol che dura da troppo tempo. Ma in Europa, forse, è un’altra musica. Anzi lo è sicuramente.

BRAGA-FIORENTINA 0-4 – Lo è, diversa, perché la Fiorentina, che già aveva fatto bene nei gironi e solo per il conto dei gol è arrivata seconda, ha brillato più che mai contro il Braga, in Portogallo. Lo stesso Braga che in campionato sta alle spalle di Benfica, ieri vincente contro il Club Brugge in Champions, e il Porto, la prossima avversaria dell’Inter, sempre nella coppa dalle grandi orecchie.

Ma questo c’entra poco perché quegli attaccanti che il mister ha aspettato per tanto tempo, decidono di sbocciare proprio nella penisola iberica. Al 46esimo, è Luka Jovic a sbloccare il risultato su assist di Cristiano Biraghi, e poi si va negli spogliatoi. Con un uomo in meno dal 55esimo – Tormena viene prima graziato con un giallo, poi al Var si becca il rosso -, la Fiorentina vola, e lo fa ancora, cinque minuti dopo, con il serbo, che stavolta arriva grazie al contributo di Riccardo Saponara.

Al suo posto entra Arthur Cabral, al 75esimo, e ci mette solo quattro minuti per mettere la firma sul match – per Biraghi è il secondo assist della serata. Nella serata all’insegna del 2, finora, non può che esserci un poker a chiudere il tempo, che arriva ancora grazie all’attaccante brasiliano che stavolta deve ringraziare Jonathan Ikone. E questi quattro gol non sono che una sentenza, anche che un piede agli ottavi, la Viola, ce li ha già.

LAZIO-CLUJ 1-0 – E diverso è anche il copione della Lazio, che inizia nel peggiore dei modi rimanendo in dieci per l’espulsione, al 15esimo minuto, di Patric, ma rimanendo in piedi grazie al ritorno al gol, sì, proprio del capitano. Un gol bellissimo, al volo, su una punizione velenosa di Felipe Anderson, e forse servirà per dare fiducia a una squadra e un giocatore che un po’ l’aveva persa.

LE ALTRE PARTITE –

Bodo/Glimt-Lech 0-0

Qarabag-Gent 1-0

Trabzonspor-Basilea 1-0

AEK Larnaca-Dnipro-1 1-0

Ludogorets-Anderlecht 1-0

Tiraspol-Partizan 0-1