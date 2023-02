Come sgrassare e far brillare le piastrelle della cucina: il trucco delle nonne

Ecco cosa devi fare per sgrassare e far brillare le piastrelle della cucina: questo è il trucco di tutte le nonne che bisogna sapere. Un trucco di cui non farete più a meno, una volta visti i risultati.

Per eliminare efficacemente il grasso accumulato sulle piastrelle della vostra cucina, si possono provare due rimedi molto semplici nonché estremamente efficaci. Quando si cucina spesso capita di schizzare con l’olio o con la salsa sia la mobilia che le piastrelle della vostra cucina. Ciò comporta un intervento valido, per poter pulire lo sporco in modo tale da non farlo aderire maggiormente. Successivamente troverete la maniera per poter pulire in modo approfondito le vostre piastrelle, senza lasciare alcuna traccia di grasso e unto.

Come sgrassare le piastrelle con metodi naturali

Come è stato accennato poco fa, spesso si ha la necessità di dover pulire le nostre piastrelle e spesso non sappiamo proprio come farlo per avere dei buoni risultati.

Questo capita a causa di schizzi vari quando si cucina o per lo sporco che si può accumulare nel tempo. Capita spesso che per risolvere queste problematiche si utilizzano prodotti chimici e anche costosi che non sempre riescono a risolvere tali problematiche. Ecco che in tal caso spendere tanto non è sempre sinonimo di efficacia.

In questi casi, quindi, bisogna affidarsi a dei metodi che possono fare la differenza: qui di seguito infatti si farà riferimento a dei metodi del tutto naturali che possono aiutarci a sgrassare e a far brillare le piastrelle. Vediamo qui di seguito di cosa si sta parlando.

Come pulire le piastrelle della cucina: ecco come fare

Come detto, qui di seguito si farà riferimento a un composto che sarà facile da realizzare. Un composto costituito da aceto e limone che può risultare un valido rimedio naturale per sgrassare bene le piastrelle della cucina.

Come potete ben notare, si tratta di un paio di ingredienti che si usano spesso in cucina, avendo delle proprietà molto soddisfacenti.

Tale metodo, però, non si può adoperare quando le piastrelle sono in marmo oppure in pietra naturale.

Come ingredienti serviranno 250 ml di aceto nella versione bianca, 200 ml di acqua e il succo di un paio di limoni.

Quindi si tratta sicuramente di semplici ingredienti per un rimedio portentoso. Il limone e l’aceto, infatti, riescono a sgrassare in una maniera assolutamente approfondita, con un esito sorprendente.

Per poter utilizzare tale composto, bisogna munirsi di uno spray che è molto comodo per la pulizia.

Quindi bisognerà andare a versare al suo interno tutti gli ingredienti elencati precedentemente. Agitare bene e il rimedio naturale sarà pronto per essere utilizzato. Così da poterlo spruzzare direttamente sulle piastrelle o, alternativamente, su una spugna che servirà per strofinare minuziosamente per eliminare tutto lo sporco.

Risciacquare poi mediante un panno in microfibra e a questo punto le vostre piastrelle risulteranno perfettamente pulite. Questa miscela si può adoperare pure per lucidare l’acciaio.

La pulizia delle piastrelle in marmo e in pietra naturale

Per quanto riguarda la pulizia di questa tipologia di piastrelle, c’è un altro metodo completamente naturale ed efficace, che si può realizzare con dei semplici ingredienti.

Come è stato sottolineato in precedenza, il metodo spiegato non è per niente adatto alle piastrelle costituite da questi due materiali.

Dunque si è pensato a una seconda soluzione naturale, da realizzare sempre in casa con prodotti che solitamente sono facilmente reperibili nelle abitazioni.

Infatti in questo caso avrete bisogno di un cucchiaio di sapone di Marsiglia e un cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Tra l’altro quest’ultimo è utilissimo anche per pulire il forno oppure la lavatrice.

Come sgrassare le piastrelle con questo rimedio

Per preparare questo rimedio, prima di tutto dovrete prendere una ciotola versandoci dentro i due ingredienti. Mescolarli bene e, se dovessero risultare eccessivamente densi, dovrete aggiungere dell’acqua fino all’ottenimento di un composto spumoso.

Una volta preparato il composto in questione, dovrete provvedere a versarlo interamente in un secchio, come quelli che generalmente si utilizzano per lavare a terra nelle case.

Dopo questo passaggio, bisognerà riempire il secchio di acqua né eccessivamente calda, né troppo fredda. Dunque l’acqua usata dovrà risultare tiepida, per essere perfetta per l’utilizzo sulle piastrelle in pietra naturale e in marmo.

Se preferite servirvi di un metodo alternativo, allora potrete utilizzare una spugna. In questo caso il composto naturale che avete preparato, invece di versarlo nel secchio con l’acqua intiepidita, potrete versarlo direttamente sulla spugna. Così da poterla poi passare sulle piastrelle sporche. Successivamente, potrete proseguire andando a risciacquarle in modo tale da togliere i residui rimanenti.

Infine asciugherete con un panno in microfibra, così da poter ottenere un risultato finale ottimale, con piastrelle completamente pulite e senza più quelle fastidiose macchie untuose e grasse sulle vostre piastrelle.

Resterete totalmente soddisfatti ed entusiasti dei risultati finali che sicuramente vorrete replicare senz’altro e che consiglierete sicuramente anche alle vostre amiche.