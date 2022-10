Metti una spugna per i piatti nella vaschetta della lavatrice: cosa accade se ci provi

Avete presente la vaschetta della lavatrice? Basterà mettere una spugna per i piatti al posto del detersivo per far accadere questo.

Qual è l’uso più corretto di una lavatrice? Oggi è un elettrodomestico tra i più usati e fondamentali per avere sempre capi puliti, igienizzati e in poco tempo. Non si ha quasi più il tempo di un lavaggio a mano, soprattutto perché i nuovi elettrodomestici hanno delle funzionalità tecnologicamente avanzati che trattano al meglio anche i capi delicati o con tessuti pregiati. Ci sono comunque dei trucchetti da mettere in pratica, al fine di poter avere una lavatrice che dura nel tempo e una spugna per i piatti può essere veramente utile.

Muffa in lavatrice, si può contrastare?

Prima di approfondire che cosa può fare una spugnetta per i piatti dentro il cassetto della lavatrice è importante soffermarsi sulla muffa. Questa è una problematica da non sottovalutare e ci sono diversi metodi per contrastarla e non favorirla.

Gli esperti consigliano:

Moderare sempre l’ uso dell’ammorbidente o sostituirlo direttamente con l’aceto di vino bianco distillato, che si inserisce nel cassettino apposito lasciandolo agire anche come disinfettante;

Non bisogna mai abusare del detersivo;

Pulire regolarmente la lavatrice internamente e tra i suoi componenti.

Poi c’è un metodo innovativo ideale per contrastare questa problematica, che in pochissimi conoscono.

Spugna nella vaschetta della lavatrice: il metodo fondamentale

Come anticipato, la lavatrice nel tempo accumula la muffa all’interno del cassetto che serve per il detersivo. Nonostante questo piccolo cassettino non venga quasi mai considerato, nel tempo le tracce di umidità e la mancata pulizia creano la muffa rovinando il dispositivo. Per ovviare a questo problema è bene applicare un metodo ottimale, che prevede l’uso di una spugnetta per i piatti.

La muffa, come anticipato, si crea a causa dei residui di detersivo ed evaporazione di acqua più l’umidità che si crea lavaggio dopo lavaggio.

Come usare la spugnetta per i piatti dentro la lavatrice?

La vera protagonista è la spugnetta per i piatti che deve essere inserita nel cassettino per il detersivo, con ingredienti differenti e completamente naturali:

Con l’aceto di vino bianco , disinfettante e smacchiatore, si può eliminare non solo la muffa ma tutti i residui di detersivo. Come fare? Creare una soluzione di aceto di vino bianco e acqua tiepida da versare dentro il cassettino e poi immergere la spugna lasciando agire, così che muffa e sporco spariranno in un secondo;

, disinfettante e smacchiatore, si può eliminare non solo la muffa ma tutti i residui di detersivo. Come fare? Creare una soluzione di aceto di vino bianco e acqua tiepida da versare dentro il cassettino e poi immergere la spugna lasciando agire, così che muffa e sporco spariranno in un secondo; Succo di limone che funziona esattamente come sopra, da lasciare in posa qualche minuto aspettando che l’acidità dell’agrume vada a sciogliere le macchie le muffa. Strofinare poi con la spugna e rimuoverle del tutto;