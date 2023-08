Come sbloccare il bagno intasato senza stantuffo: risolvi in pochissimi secondi

Esistono dei rimedi pratici ed efficaci per sbloccare il bagno intasato senza utilizzare la ventosa. Ecco quali sono.

Ritrovarsi con il bagno intasato è un gran bel problema, soprattutto quando si vive in zone in cui reperire dell’acqua in caso di emergenza è difficoltoso. E così, molti ricorrono al caro vecchio stantuffo, o ventosa. Comunque, esistono numerose alternative a questo metodo per sbloccare il bagno intasato. Scopriamo quali sono.

Sbloccare il bagno intasato con bicarbonato e aceto bianco

La combinazione di bicarbonato e aceto bianco è l’ideale per sbloccare il bagno intasato, perché crea il miglior sgrassante naturale che possiamo utilizzare. Questa miscela, infatti, è in grado di liberare le tubazioni dello scarico, il cui ingorgo di solito è alla base dei problemi di intasamento del bagno.

In più, la miscela di aceto bianco e bicarbonato di sodio riesce ad eliminare efficacemente anche i residui di calcare e le muffe. Per sfruttare le capacità sgrassanti di questi due ingredienti, dovremo unire una tazza di bicarbonato di sodio ad una di aceto bianco. Lasciamo a riposare per mezz’ora, e nel frattempo mettiamo a scaldare 3 litri d’acqua.

A quel punto, possiamo versare la soluzione sgrassante all’interno del WC, avendo cura di tirare lo scarico. Nel caso in cui l’ingorgo sia davvero ostinato, potrebbe essere necessario ripetere il processo più di una volta, ma il risultato è garantito.

Uno dei fattori che rendono questo metodo particolarmente conveniente è il fatto che aceto bianco e bicarbonato sono prodotti che nella maggioranza dei casi sono già disponibili in casa. Per questo motivo, utilizzarli comporta un notevole risparmio economico rispetto al dover acquistare prodotti specifici. I quali, inoltre, spesso sono anche dannosi per la salute.

In più, bicarbonato e aceto sono ingredienti versatili, e questo permette di sfruttarli in diversi ambiti delle pulizie domestiche.

Acqua o aceto bianco caldi

Un ulteriore rimedio per sbloccare un bagno intasato consiste nel caro vecchio trucco del secchio d’acqua calda. Come funziona? Basta portare a ebollizione un secchio con 4 litri d’acqua, dopodiché possiamo versarlo all’interno dello scarico del WC da una certa altezza, in modo che la potenza dell’acqua contribuisca a sbloccare l’ingorgo.

In aggiunta a questa azione meccanica, il calore dell’acqua sarà in grado di sciogliere qualsiasi tipo di incrostazione che blocca il nostro scarico. Ovviamente, possiamo ripetere l’operazione tutte le volte che è necessario.

Anche riscaldare dell’aceto bianco è un’ottima soluzione per rimediare ad un WC intasato. A questo scopo, uniamo 1 litro d’acqua a mezzo litro di aceto bianco, poi facciamo scaldare. Attenzione però a non far bollire l’aceto: potrebbe provocare danni allo scarico. Una volta pronta la miscela, possiamo versarla all’interno del WC e attendere circa 30 minuti. Infine, tiriamo lo scarico.

Una gruccia per sbloccare il bagno intasato

Se utilizzare dei prodotti naturali per sbloccare lo scarico del bagno sembra una soluzione innovativa, figuriamoci impiegare una gruccia per abiti. Eppure, può rivelarsi una soluzione estremamente efficace per realizzare uno sturalavandini fai da te. Come fare?

Basterà avvolgere un panno o un piccolo asciugamano intorno all’estremità ricurva della gruccia. L’asciugamano ci è utile perché eviterà di graffiare il fondo del WC. A quel punto, versiamo all’interno del WC 60 ml di sapone per i piatti o detersivo e lasciamo agire per 10 minuti. Trascorso questo tempo, è il momento di agire: introduciamo la gruccia nel WC muovendola in avanti e indietro, come se fosse uno sturalavandini.

Una volta che il livello dell’acqua all’interno del WC si è abbassato, tiriamo lo scarico: il nostro WC sarà libero da ogni ingorgo!