Metti un goccio di bicarbonato e aceto nel forno: ecco cosa accade se lo fai

Bicarbonato e aceto nel forno e succede qualcosa che nessuno si immagina: poi non ne farete più a meno. Da provare subito.

La pulizia del forno è indispensabile, esattamente al pari dell’uso che ne viene fatto ogni giorno. Questo elettrodomestico è in grado di riscaldare, preparare e rendere ogni piatto buonissimo in poco tempo. Le nuove tecnologie permettono di consumare meno, non sprecare energia elettrica e avere sempre tutto pronto a disposizione giorno dopo giorno. Gli esperti svelano un trucco che possono usare proprio tutti: aceto e bicarbonato nel forno ed è questo il motivo.

Ogni quanto si pulisce il forno?

Ci sono moltissimi lavori domestici che sono molto difficili da affrontare, tra questi la pulizia del forno è sicuramente tra le più annose. Il forno deve essere pulito a seguito di ogni utilizzo e comunque una volta alla settimana, per eliminare polvere e detriti che si possono essere annidati all’interno.

I cibi vanno a contatto con le superfici e per cucinare è necessario avere un ambiente igienizzato e pulito costantemente. Inoltre, tutto ciò che si consuma in forno spesso esce fuori dal contenitore e si deposita sul fondo bruciandosi.

È importante non grattare mai la superficie dell’elettrodomestico per non rovinarlo, anche quando detergenti e similari non riescono a togliere questa incrostazione. Il consiglio è di non usare prodotti chimici che potrebbero non solo rovinare l’interno del forno ma anche diffondere sostanze tossiche, di ogni tipo.

C’è un rimedio naturale potente che gli esperti mettono a disposizione, con due ingredienti che si trovano sempre in tutte le dispense.

Aceto e bicarbonato in forno: il trucco degli esperti

Quando si vuole pulire bene il forno, nella maggior parte dei casi ci si affida ad una serie di prodotti chimici che non fanno bene all’ambiente, al portafoglio e alla salute. Meglio optare per due ingredienti naturali che sono sempre presenti, considerati tra gli alleati maggiori in termini di igiene e pulizia della casa.

Basterà prendere dell’acqua, del bicarbonato di sodio e dell’aceto di vino bianco: tre elementi elementari e semplici, sempre a disposizione. Come si procede?

Cospargere il fondo del forno con una bella manciata di bicarbonato di sodio ricoprendolo completamente

Prendere l’aceto di vino bianco e riscaldatelo al fine che sia tiepido, per poi versarlo dentro una ciotola all’interno del forno sopra il bicarbonato di sodio

e riscaldatelo al fine che sia tiepido, per poi versarlo dentro una ciotola all’interno del forno sopra il bicarbonato di sodio Stesso discorso per l’acqua che verrà messa nella ciotola dentro il forno e lasciata a riposo per 30 minuti circa.

Dopo 30 minuti, si pulisce il forno con l’aceto caldo e poi si risciacqua con l’acqua ricordandoci di asciugare tutto con un panno pulito. Con questo metodo si andranno ad eliminare tutte le incrostazioni, igienizzare l’interno e avere anche un buonissimo profumo di pulito ogni volta che si cucina. Si può fare sempre ed è completemente ecologico.