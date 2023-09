Domani i funerali di Stato di Giorgio Napolitano a Montecitorio. La cerimonia inizierà alle 11:30, con diretta di Rai Uno e maxischermi fuori dall’edificio.

Iniziati i preparativi per la cerimonia dei funerali di Stato per Giorgio Napolitano dopo due giorni di camera ardente in Senato chiusa nella giornata di oggi alle 16. Oggi hanno reso omaggio anche Tajani e i ministri leghisti. Unico a non essersi recato a Roma tra le figure istituzionali più importanti del governo Matteo Salvini. Nella giornata di ieri erano arrivati di mattina Ignazio La Russa, insieme a Giorgia Meloni. Tra gli oratori domani, il figlio Giulio ma anche la nipote Sofia. Morto lo scorso venerdì all’età di 98 anni, il Paese intero è pronto a dare l’ultimo saluto al presidente emerito della Repubblica in rito laico.

Domani i funerali di Stato di Giorgio Napolitano

Inizio previsto per domattina alle 11:30 a Montecitorio. Sarà come volontà di Giorgio Napolitano una celebrazione laica, e il funerale andrà in diretta grazie alla copertura televisiva di Rai Uno. Al di fuori dell’edifico saranno inoltre posti dei maxischermi per permettere alla gente fuori di assistere alla celebrazione. A rendere omaggio al presidente emerito della Repubblica arriveranno tutte le autorità del governo e dello Stato, tra cui Sergio Mattarella; gli ospiti troveranno spazio nelle tribune e due spicchi invece saranno destinati ai giornalisti e alla stampa.

Fino a domani mattina il feretro rimarrà a palazzo Madama, dove domenica e oggi era rimasto per la camera ardente istituita al Senato. La bara attraverserà dunque piazza Montecitorio e poi sarà deposta nella Sala dei ministri.

La scelta degli oratori così come molte altre scelte sono state prese ovviamente dalla famiglia. Dal figlio Giulio in particolare, che parlerà insieme alla nipote di Giorgio Napolitano, Sofia. Gli interventi in tutto saranno nove, tra i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, gli ex premier Giuliano Amato, il cardinale Gianfranco Ravasi con il quale Napolitano si era intrattenuto in diversi dibattiti e colloqui sul tema del dialogo tra credenti e laici. E ancora, Anna Finocchiaro, Gianni Letta e Paolo Genitori parleranno insieme ai due familiari, la funzione dovrebbe durare oltre i 90 minuti, dunque la sua conclusione è prevista per le ore 13.

Oggi secondo e ultimo giorno di camera ardente

Domani ai funerali è prevista anche la partecipazione di Emmanuel Macron, il quale arriverà a Roma di proposito per prendere parte alla cerimonia, come riferiscono fonti governative francesi. Nessun incontro a margine del funerale, secondo ancora quanto dichiarato dall’Eliseo: “Non ci sono incontri in programma, sarà a Roma solo per la cerimonia“.

Tra i politici e ospiti stranieri sarà presente anche il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, il primo ministro albanese Edi Rama, l’ambasciatore russo a Roma Alexey Paramonov. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha invece deciso di porre le bandiere europea e quella italiana a mezz’asta domani, su tutti i palazzi ministeriali Ue, in ricordo di Giorgio Napolitano.

Oggi il Senato è stato teatro del secondo giorno di camera ardente. Il feretro del presidente emerito della Repubblica è rimasto a disposizione delle visite fino alle 16 nella sala Nassiriya. Massimo D’Alema in mattinata, arrivato in visita ai familiari, ha ricordato Napolitano come un uomo dalla grande personalità, un “Maestro severo ma capace di slanci affettuosi. ha rappresentato nella sua forma più alta il senso dello Stato, quell’amore verso la democrazia e il nostro paese. Ha dato un tratto, una caratteristica del comunismo italiano“.

Presente oggi anche Antonio Tajani, insieme ad alcuni ministri della Lega. Unico tra le alte cariche del governo a non essersi recato alla camera ardente Matteo Salvini. Ieri era stato il turno della premier insieme ad Ignazio La Russa.