Albero di giada, come si coltiva: i consigli dei giardinieri

Sapete come si coltiva correttamente l’albero di giada? I giardinieri hanno voluto svelare il loro segreto da seguire alla lettera.

È una delle piante più belle che ci siano oggi al mondo ed è bellissimo vederla crescere rigogliosa in casa. È regale e le sue caratteristiche la rendono adatta per ogni tipo di ambiente, che impreziosisce grazie ai suoi fiori bellissimi che da bianchi assumono tutte le sfumature del rosa antico. La sua simbologia è riconosciuta nel mondo, ma non tutti sanno come farla crescere e come si coltiva: ecco i consigli e i segreti dei giardinieri per ottenere una pianta bellissima.

Albero di Giada: quali sono le sue caratteristiche?

Questa bellissima pianta è ideale per tutti coloro che amano le piante verdi e grasse, lucide e succulente che impreziosiscono ogni tipologia di ambiente. Viene chiama anche Crassula Ovata ed è una pianta originaria dell’Africa Meridionale.

Una vera e propria pianta succulenta che si può oggi trovare anche in altre zone, vista la sua coltivazione facile e interessante. Le caratteristiche principali sono:

Ha foglie non grandissime

Il suo colore predominante è il verde scuro lucido, mentre sul bordo si intravede il colore rosso acceso

Le foglie sono ovali

I tessuti succulenti si possono trovare in vari punti della pianta

Conserva una grandissima quantità di acqua e non ne spreca nemmeno una goccia

I suoi fiori assumono un bellissimo colore bianco con tantissime sfumature che danno sul rosa tenue.

È un tipo di pianta che si coltiva in giardino ma anche in appartamento, considerando che raggiunge solo il metro di altezza ed è arricchita da abbondanti steli marroni con ramificazioni di varia natura. La chioma? Rotonda e ricca di particolarità.

L’albero di giada è famoso e amato per la sua fioritura meravigliosa, come accennato. È una tipologia di pianta grassa perché ornamentale: i fiori hanno una forma a stella del colore del bianco e rosa.

Una attenzione in particolare alla cocciniglia, ragnetto rosso e lumache che sono tutte molto ghiotte di questa pianta.

Come coltivarla? Il segreto dei giardinieri

Abbiamo già detto che è originaria dell’Africa e che è una pianta grassa succulenta. Per farla fiorire bene e in salute è necessario seguire il consiglio dei giardinieri, perché le piante giovani tendono a non fare fiori mentre le adulte sì.

Dai dieci anni in su regalano infatti dei fiori meravigliosi, belli e profumati. La fioritura della pianta avviene durante l’inverno e per far sì che accada questi sono i punti da seguire: